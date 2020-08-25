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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:37

  Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra
Да уж,забодать партийного чиновника-сделайте меня председателем колхоза,настолько чтобы вызвал охрану и в дурку..
И этого белорусы хотят шествиями и плакатиками устыдить..

оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:39

  antey1969 написав:Vladik
Не успели диванные революционеры переквалифицироваться в умудренных опытом инфекционистов, как снова приходится расчехлять потрепанные форумные флаги


Как то по эзоповски,п попроще?
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:14

  Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra

Чудовий, точний і детальний аналіз, по посиланню. Дякую. Раджу всім прочитати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:45

  artsofpics написав:оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.


Подожди это врач психотерапевт фио там имеется.Он не оскорбляет а приводит диагноз поставленный.Ну вот я не неврепитолог,но точно скажу,у него дикие глаза и легко перепрыгнет в аффектное состояние.Ну взять бы это хождение с автоматом,как сальвадору альенде он действительно нужен был-пиночет с армией и грохнут всех реально ,советско-кубинские отряды не подоспеют :D
Хоть коммуняга сальваторе,но он заслуживает большого уважения..не сбежал .не прятался..а думал что с народом.
Только не знал что делать с ним..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:59

  antey1969 написав:Vladik
Не успели диванные революционеры переквалифицироваться в умудренных опытом инфекционистов, как снова приходится расчехлять потрепанные форумные флаги

Не слышу ответа 69 год рождения..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:10

  Vladik написав:
  antey1969 написав:Vladik
Не успели диванные революционеры переквалифицироваться в умудренных опытом инфекционистов, как снова приходится расчехлять потрепанные форумные флаги

Не слышу ответа 69 год рождения..

Умный и так поймет, тупому разжевывать бесполезно - он и так профессионал с пеленок во всех сферах бытия.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:56

  lapay написав:
  Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra

Чудовий, точний і детальний аналіз, по посиланню. Дякую. Раджу всім прочитати.

А, по-моему, умнейший хитрейший амбициознейший чел.
Я таких море видал. Полковников, генералов.
му*** они все конечно огромнейшие, как и Лукашенко, но психотклонения тут не причем.
Из позитивного - всегда добиваются-делают результат.
Из негативного - за счёт других, любой ценой и сами по уши в шоколаде. Типичные самодуры.

Как только покидают посады сразу же становятся обыкновеннейшими пересичными тише воды, ниже травы.

Фишка в том - за чей счёт банкет, результат? Лука его обеспечил за счёт своих конкурентов во власти.
Пересичным-то что?!
Шенген, интернет и пр., КНДР-ом не пахло даже. Особых нажимов со стороны Луки не было, только дурка с тунеядством.

Пересични решили помочь власть имущей оппе Луки))
Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить.
А может и нет.
Смотря во что выльется.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:13

2020-08-26

2020-08-26

1) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
По этой ссылке много информации в обратно-хронологическом порядке

2) В оппозиции Беларуси заговорили о помощи Путина
Она подчеркнула, что сейчас Лукашенко разговаривает только с Путиным
...
«К сожалению, наше гражданское общество сильное, но пока еще не настолько сильное, потому нам нужна помощь мира, возможно и России, если мы можем вместе ее привлечь», – отметила женщина

3) Боевиков оккупированного Донбасса набирают для отправки в Беларусь - активисты
"Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол – идем на Беларусь. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», – сказал он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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