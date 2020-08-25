Vladik написав:Луке был поставлен диагноз еще в молодости-мозаичная психопатия.Много источников,хотя бы https://antikor.com.ua/articles/402637- ... _psihiatra Да уж,забодать партийного чиновника-сделайте меня председателем колхоза,настолько чтобы вызвал охрану и в дурку.. И этого белорусы хотят шествиями и плакатиками устыдить..
оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
artsofpics написав:оскорбляют оппонентов от беспомощности. даже если он псих со справкой - это уже нельзя доказать, а значит это просто слова.
Подожди это врач психотерапевт фио там имеется.Он не оскорбляет а приводит диагноз поставленный.Ну вот я не неврепитолог,но точно скажу,у него дикие глаза и легко перепрыгнет в аффектное состояние.Ну взять бы это хождение с автоматом,как сальвадору альенде он действительно нужен был-пиночет с армией и грохнут всех реально ,советско-кубинские отряды не подоспеют Хоть коммуняга сальваторе,но он заслуживает большого уважения..не сбежал .не прятался..а думал что с народом. Только не знал что делать с ним..
Чудовий, точний і детальний аналіз, по посиланню. Дякую. Раджу всім прочитати.
А, по-моему, умнейший хитрейший амбициознейший чел. Я таких море видал. Полковников, генералов. му*** они все конечно огромнейшие, как и Лукашенко, но психотклонения тут не причем. Из позитивного - всегда добиваются-делают результат. Из негативного - за счёт других, любой ценой и сами по уши в шоколаде. Типичные самодуры.
Как только покидают посады сразу же становятся обыкновеннейшими пересичными тише воды, ниже травы.
Фишка в том - за чей счёт банкет, результат? Лука его обеспечил за счёт своих конкурентов во власти. Пересичным-то что?! Шенген, интернет и пр., КНДР-ом не пахло даже. Особых нажимов со стороны Луки не было, только дурка с тунеядством.
Пересични решили помочь власть имущей оппе Луки)) Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить. А может и нет. Смотря во что выльется.
Она подчеркнула, что сейчас Лукашенко разговаривает только с Путиным ... «К сожалению, наше гражданское общество сильное, но пока еще не настолько сильное, потому нам нужна помощь мира, возможно и России, если мы можем вместе ее привлечь», – отметила женщина
"Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол – идем на Беларусь. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», – сказал он.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой