Додано: Сер 26 сер, 2020 18:35

Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить.

Ничего бы Лука экстраординарного не начал творить, т.к. в том случае, были бы Реальные причины для массовых противостояний.Поддержу Вас, касаемо "ненормальности".Практически все, абсолютно все Успешные лидеры или даже просто, предприниматели, с точки зрения обывателя - ненормальные, с диким блеском в глазах при виде "Цели", с восторгом в речах и пр.По Беларуси, ещё раз повторю.Это типичная, современная "кибервойна".Вторжение - происходит через "информационное пространство"!Армия "оккупанта", формируется на территории самаого, "захватываемого" Государства, путём мобилизации недовольных теми или иными аспектами власти, которая не может быть идеальной для всех(вспоминаем афро-американцев в США или желтых жилетов в ЕС).Важно. Цели "физической оккупации", уже давно не преследуются в мировой практике! Ведь, захватив "чужую территорию", оккупант будет вынужден взять на себя ответственность за порядок на оккупированных территориях, работу захваченных предприятий и пр.Функции контроля за захваченными рабами, передаются в руки коллаборантов, которых не сложно найти "за вознаграждение"!Применение "горячей войны", вооружения, это крайняя мера и к ней прибегают в том случае, если на территории будущей Колонии, достаточно сильная система власти, способная удержать порядок, но с другой стороны, потенциальная Колония -не должна обладать оружием массового поражения.Смотрите, Китай или даже Сев. Корея... Никто их не захватывает, опасно...Зачем захватывают страны? Просто Бизнес, не более того.Хусейн, Каддафи, Милошевич - мешали Транснациональным Корпорациям получать доступ к тем или иным ресурсам, контроллировать цены и денежные потоки.Какие признаки того, что страна оккупирована "изнутри"?Простые. Снижение уровня жизни граждан, падение рождаемости, уничтожение науки, медицины, образования и запрет на импорт Технологий!Действительно, диким племенам, давать технологии - не стоит. Задача "обезьянок" -"рвать бананы" и складывать их в корзинку, получая взамен "стеклянные бусы" и Право на Жизнь!Что-то подобное, ожидает Беларусь.P.S. Для многих аборигенов, которые и до прихода Цивилизации, кроме как "собирать бананы" -ничего не умели, для которых смысл жизни всегда был простым "миска-будка-секс-водка", нет разницы, кто у власти, "белый, чёрный или даже голубой". Подобные, кстати, обычно - составляют Костяк революции! Ну, как "Шариков" из Булгаковского "Собачьего Сердца".