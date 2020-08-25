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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:05
Vladik
Лесь Подерв`янський
"Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається пи...ь"
Прошу прощение, это не моё а отрывок из Произведения "Король Лiтр", чудового нашого письменника, Леся Подерв`янського!
И скажите мне, шо он - не прав?
Просто, Революция - она, сначала в Мозгах должна произойти!
И менять, всё надо - с себя!
Проанализировать, что происходит, какие причины и главное, Последствия(читай Подерв`янського)!
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:24
detroytred написав:
А, по-моему, умнейший хитрейший амбициознейший чел.
Я таких море видал. Полковников, генералов.
му*** они все конечно огромнейшие, как и Лукашенко, но психотклонения тут не причем.
Из позитивного - всегда добиваются-делают результат.
Из негативного - за счёт других, любой ценой и сами по уши в шоколаде. Типичные самодуры.
Как только покидают посады сразу же становятся обыкновеннейшими пересичными тише воды, ниже травы.
Їх теж комісували з армії, за психічні розлади?
Якщо в людини немає довідки з психлікарні, то це не означає, що людина нормальна, але якщо вона є...
Фишка в том - за чей счёт банкет, результат? Лука его обеспечил за счёт своих конкурентов во власти.
Пересичным-то что?!
Шенген, интернет и пр., КНДР-ом не пахло даже. Особых нажимов со стороны Луки не было, только дурка с тунеядством.
Пересични решили помочь власть имущей оппе Луки))
Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить.
А может и нет.
Смотря во что выльется.
Який бенкет, не зрозумів? Політично Білорусь ближче до КНДР, чим до Венесуели. Там опозиції хоч дають приймати участь у виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:39
Что-то топтуны совсем устали. Еще неделю такой тенденции и некого будут постить в телеге
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artsofpics
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:45
artsofpics написав:
Что-то топтуны совсем устали. Еще неделю такой тенденции и некого будут постить в телеге
Пуйло дав команду фуу уже писав.
Лука урок засвоїв більше рипатись не буде, пообіцяв
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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