Додано: Сер 26 сер, 2020 20:27

artsofpics

Ты в Ольгино новенький ? Мой тебе совет - увольняйся вот прям щас.

Тут тебя заклюют, поэтому тебя лишат в твоём Ольгино всех премий и выплат



Таких как ты, здесь, переварили и высрали сотнями

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой