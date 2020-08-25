Vladik Лесь Подерв`янський "Усі перевороти, юний друже, Одне начало мають і кінець: Спочатку розбивається склотара, А потім підкрадається пи...ь" Прошу прощение, это не моё а отрывок из Произведения "Король Лiтр", чудового нашого письменника, Леся Подерв`янського!
И скажите мне, шо он - не прав?
Просто, Революция - она, сначала в Мозгах должна произойти! И менять, всё надо - с себя! Проанализировать, что происходит, какие причины и главное, Последствия(читай Подерв`янського)!
detroytred написав:А, по-моему, умнейший хитрейший амбициознейший чел. Я таких море видал. Полковников, генералов. му*** они все конечно огромнейшие, как и Лукашенко, но психотклонения тут не причем. Из позитивного - всегда добиваются-делают результат. Из негативного - за счёт других, любой ценой и сами по уши в шоколаде. Типичные самодуры.
Как только покидают посады сразу же становятся обыкновеннейшими пересичными тише воды, ниже травы.
Їх теж комісували з армії, за психічні розлади? Якщо в людини немає довідки з психлікарні, то це не означає, що людина нормальна, але якщо вона є...
Фишка в том - за чей счёт банкет, результат? Лука его обеспечил за счёт своих конкурентов во власти. Пересичным-то что?! Шенген, интернет и пр., КНДР-ом не пахло даже. Особых нажимов со стороны Луки не было, только дурка с тунеядством.
Пересични решили помочь власть имущей оппе Луки)) Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить. А может и нет. Смотря во что выльется.
Який бенкет, не зрозумів? Політично Білорусь ближче до КНДР, чим до Венесуели. Там опозиції хоч дають приймати участь у виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Промышленный квартал завода «Горизонт» в центре Минска начнут сносить уже в октябре этого года. Об этом нам сообщили в компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер», которая реализует проект при финансовой поддержке ОАО «Белинвестбанк». На месте старых построек, которые сейчас сдаются в аренду различным организациям, планируются к строительству офисные здания, торгово-развлекательные объекты и гостиница
Октябрь 2013 года. Завода нет, старые постройки сдаются в аренду
lapay В данном случае нормальный, но хитрющий человек с довидкой из психликарни - исключение. Потому что с довидкой.
Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас. С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.
detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас. С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.
Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась. Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є.