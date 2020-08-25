RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:05

Vladik
Лесь Подерв`янський
"Усі перевороти, юний друже,
Одне начало мають і кінець:
Спочатку розбивається склотара,
А потім підкрадається пи...ь"
Прошу прощение, это не моё а отрывок из Произведения "Король Лiтр", чудового нашого письменника, Леся Подерв`янського!

И скажите мне, шо он - не прав?

Просто, Революция - она, сначала в Мозгах должна произойти!
И менять, всё надо - с себя!
Проанализировать, что происходит, какие причины и главное, Последствия(читай Подерв`янського)!
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 20.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:24

  detroytred написав:А, по-моему, умнейший хитрейший амбициознейший чел.
Я таких море видал. Полковников, генералов.
му*** они все конечно огромнейшие, как и Лукашенко, но психотклонения тут не причем.
Из позитивного - всегда добиваются-делают результат.
Из негативного - за счёт других, любой ценой и сами по уши в шоколаде. Типичные самодуры.

Как только покидают посады сразу же становятся обыкновеннейшими пересичными тише воды, ниже травы.

Їх теж комісували з армії, за психічні розлади?
Якщо в людини немає довідки з психлікарні, то це не означає, що людина нормальна, але якщо вона є...

Фишка в том - за чей счёт банкет, результат? Лука его обеспечил за счёт своих конкурентов во власти.
Пересичным-то что?!
Шенген, интернет и пр., КНДР-ом не пахло даже. Особых нажимов со стороны Луки не было, только дурка с тунеядством.

Пересични решили помочь власть имущей оппе Луки))
Может и правильно - ведь хто-зна что Лука мог начать творить.
А может и нет.
Смотря во что выльется.

Який бенкет, не зрозумів? Політично Білорусь ближче до КНДР, чим до Венесуели. Там опозиції хоч дають приймати участь у виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10644
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:39

Re: Політична ситуація в Білорусі

Что-то топтуны совсем устали. Еще неделю такой тенденции и некого будут постить в телеге
artsofpics
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 20.08.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:45

  artsofpics написав:Что-то топтуны совсем устали. Еще неделю такой тенденции и некого будут постить в телеге

Пуйло дав команду фуу уже писав.
Лука урок засвоїв більше рипатись не буде, пообіцяв
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8863
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:16

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:Что-то топтуны совсем устали. Еще неделю такой тенденции и некого будут постить в телеге

Пуйло дав команду фуу уже писав.
Лука урок засвоїв більше рипатись не буде, пообіцяв

Боже, ну сколько можно...
Заколебал ваш путин, чтож он бл. такой всемогущий... Или это удобно сваливать на него? Телеграмщики из польши строчат, домохозяйка в Литве прячется, но нет - это путен!
artsofpics
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 20.08.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:20

artsofpics
Ховається і строчить; це для таких як ви. Обманка.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8863
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:27

artsofpics
Ты в Ольгино новенький ? Мой тебе совет - увольняйся вот прям щас.
Тут тебя заклюют, поэтому тебя лишат в твоём Ольгино всех премий и выплат

Таких как ты, здесь, переварили и высрали сотнями
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5136
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37

Re: Політична ситуація в Білорусі

special 4 Replay
Ты у меня в игноре, ты для этого старался, ты этого заслужил. Потому что, мало кого я отправляю в игнор

Но на твой в***р, что в Белорусии не пилят заводы на металлолом, что заводы работают, лови, убогий

Сносить корпуса завода «Горизонт» в центре Минска начнут в октябре 2013 года
Промышленный квартал завода «Горизонт» в центре Минска начнут сносить уже в октябре этого года. Об этом нам сообщили в компании «Горизонт-Белинвест-Девелопер», которая реализует проект при финансовой поддержке ОАО «Белинвестбанк». На месте старых построек, которые сейчас сдаются в аренду различным организациям, планируются к строительству офисные здания, торгово-развлекательные объекты и гостиница

Октябрь 2013 года. Завода нет, старые постройки сдаются в аренду

Стало известно, какой из заводских корпусов «Горизонта» переделают в жилой дом
По планам архитекторов, на территории бывшего троллейбусного депо будет строиться жилой комплекс с элементами общественного обслуживания

Прошло 5 лет, ничего и не построено. Всё запущено

Стало известно, что будет на месте завода «Горизонт» и троллейбусного депо в центре Минска
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5136
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:56

lapay
В данном случае нормальный, но хитрющий человек с довидкой из психликарни - исключение.
Потому что с довидкой.

Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23265
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:16

  detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.

Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась.
Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2407
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 85868788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88886)
26.08.2020 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.