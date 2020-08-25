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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:24

artsofpics
Что-то топтуны совсем устали.

Вы ютюб-каналы оппозиционные посмотрите!
Всё там гуд, ребята работают, нагнетают!
Пацаны бегают, кричат, всё нормально!"
Уже, без массовых жертв, не обойдётся.
Закрытия границы с рашкой, закрытие рынка сбыта для МАЗ-ов и пр.
Не, ну мой дед, их всегда "бульбашами" называл, думаю - выживут и без промышленности. На зароботки поедут, в Польшу или добровольцами воевать против рашки пойдут.

Думаю, не стоит переживать за беларусов!
Они взрослая нация, должны понимать, что делают!
А Лука, не жилец! Надо было ему в НАТО вступать, ещё в 1995-м, правил бы вечно.

надо Сильную сторону всегда выбирать, Крышу хорошую
Востаннє редагувалось Replay в Сер 26 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:25

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.

Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась.
Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є. :D

Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.

Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась.
Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є. :D

Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.

Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати.
В цьому між-іншим прямо зацікавлена і Росія! Типа: "білоруси - хочете змін - Будуть вам "зміни" :D " Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії.
andrijk777
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