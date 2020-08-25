Что-то топтуны совсем устали.
Вы ютюб-каналы оппозиционные посмотрите!
Всё там гуд, ребята работают, нагнетают!
Пацаны бегают, кричат, всё нормально!"
Уже, без массовых жертв, не обойдётся.
Закрытия границы с рашкой, закрытие рынка сбыта для МАЗ-ов и пр.
Не, ну мой дед, их всегда "бульбашами" называл, думаю - выживут и без промышленности. На зароботки поедут, в Польшу или добровольцами воевать против рашки пойдут.
Думаю, не стоит переживать за беларусов!
Они взрослая нация, должны понимать, что делают!
А Лука, не жилец! Надо было ему в НАТО вступать, ещё в 1995-м, правил бы вечно.
надо Сильную сторону всегда выбирать, Крышу хорошую