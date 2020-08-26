Вы ютюб-каналы оппозиционные посмотрите! Всё там гуд, ребята работают, нагнетают! Пацаны бегают, кричат, всё нормально!" Уже, без массовых жертв, не обойдётся. Закрытия границы с рашкой, закрытие рынка сбыта для МАЗ-ов и пр. Не, ну мой дед, их всегда "бульбашами" называл, думаю - выживут и без промышленности. На зароботки поедут, в Польшу или добровольцами воевать против рашки пойдут.
Думаю, не стоит переживать за беларусов! Они взрослая нация, должны понимать, что делают! А Лука, не жилец! Надо было ему в НАТО вступать, ещё в 1995-м, правил бы вечно.
надо Сильную сторону всегда выбирать, Крышу хорошую
Востаннє редагувалось Replay в Сер 26 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас. С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.
Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась. Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є.
Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.
detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас. С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.
Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась. Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є.
Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.
Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати. В цьому між-іншим прямо зацікавлена і Росія! Типа: "білоруси - хочете змін - Будуть вам "зміни" " Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії.
По второму вопросу ничего вам сказать не могу, т.к. я не гражданин Беларуси и не живу там. Могу только предположить, что списки избирателей составлялись заранее и в них не попали ставшие на день голосования совершеннолетними, получившие гражданство, уточненные данные (когда человека из-за безалаберности пропускали в списках и дописывали в конец - сам побывал в такой ситуации) и т.д., а списки проголосовавших учли эти нюансы.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 26 сер, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.