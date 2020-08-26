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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 86878889>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:24

artsofpics
Что-то топтуны совсем устали.

Вы ютюб-каналы оппозиционные посмотрите!
Всё там гуд, ребята работают, нагнетают!
Пацаны бегают, кричат, всё нормально!"
Уже, без массовых жертв, не обойдётся.
Закрытия границы с рашкой, закрытие рынка сбыта для МАЗ-ов и пр.
Не, ну мой дед, их всегда "бульбашами" называл, думаю - выживут и без промышленности. На зароботки поедут, в Польшу или добровольцами воевать против рашки пойдут.

Думаю, не стоит переживать за беларусов!
Они взрослая нация, должны понимать, что делают!
А Лука, не жилец! Надо было ему в НАТО вступать, ещё в 1995-м, правил бы вечно.

надо Сильную сторону всегда выбирать, Крышу хорошую
Востаннє редагувалось Replay в Сер 26 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:25

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.

Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась.
Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є. :D

Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Банкет? В том, что Лука обеспечил пересичным уровень жизни не ниже, чем у нас.
С оппой, как в КНДР? Это лишь один критерий, который перекрывается даже лишь одним доступом к инету, не говоря уже о Шенгенских визах. Для пересичных.

Ну реальна опа в КНДР почалась після 1990, коли "безкорисна" допомога від СРСР закінчилась.
Тому деяка аналогія з Білоруссю все-таки є. :D

Да. Я выше написал, что может и правильно. Ведь неизвестно, что может в будущем начудить самодур.

Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати.
В цьому між-іншим прямо зацікавлена і Росія! Типа: "білоруси - хочете змін - Будуть вам "зміни" :D " Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:36

  andrijk777 написав:Хотів звірити з офіційними результатами, так результатів голосування по зарубіжних округах ВЗАГАЛІ НЕМАЄ:
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".

СВЕДЕНИЯ
о количестве избирателей
...
За пределами Республики Беларусь - 5 319

ВСЕГО - 6 844 932

http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... stat19.pdf

5 319 от 6 844 932 - 0,0777%.

По такому % экзитполами можно достоверно установить электоральные симпатии и результат выборов по всей стране?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:44

А чому тут
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
немає графи "За пределами Республики Беларусь"?

Чому тут 6 904 649 голосів
А тут
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/stat19.pdf
6 844 932 голосів?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 сер, 2020 22:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:07

  pesikot написав:artsofpics
Ты в Ольгино новенький ? Мой тебе совет - увольняйся вот прям щас.
Тут тебя заклюют, поэтому тебя лишат в твоём Ольгино всех премий и выплат

Таких как ты, здесь, переварили и высрали сотнями

Недоразумение, я в Украине
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:10

  andrijk777 написав:Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати.

Это сейчас будет во всех странах. И Белорусь, и Украина, и... не исключение. Хотя может пара стран и не обвалятся, но пока не ясно кто именно.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:11

  artsofpics написав:
  pesikot написав:artsofpics
Ты в Ольгино новенький ? Мой тебе совет - увольняйся вот прям щас.
Тут тебя заклюют, поэтому тебя лишат в твоём Ольгино всех премий и выплат

Таких как ты, здесь, переварили и высрали сотнями

Недоразумение, я в Украине

Тоді пиши українською, бо ніхто новачку не повірить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:14

  andrijk777 написав:А чому тут
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
немає графи "За пределами Республики Беларусь"?
Чому тут 6 904 649 голосів
А тут
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/stat19.pdf
6 844 932 голосів?

По первому вопросу - видимо традиция в Беларуси такая - не показывать после 1994-го отдельно результаты "заграничного" голосования.

1994 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... -Itogi.pdf
По заграничному округу в первом туре Лукашенко на 4-м месте, во втором победил Кебич (305 голосов против 301 у Лукашенко).

С 2001-го результаты голосования на заграничных участках не публикуются:

2001 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... esults.pdf

2006 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... -Sved1.pdf

2010 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... sved21.pdf

2015 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... 5-itog.pdf

По второму вопросу ничего вам сказать не могу, т.к. я не гражданин Беларуси и не живу там.
Могу только предположить, что списки избирателей составлялись заранее и в них не попали ставшие на день голосования совершеннолетними, получившие гражданство, уточненные данные (когда человека из-за безалаберности пропускали в списках и дописывали в конец - сам побывал в такой ситуации) и т.д., а списки проголосовавших учли эти нюансы.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 26 сер, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:16

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:
  pesikot написав:artsofpics
Ты в Ольгино новенький ? Мой тебе совет - увольняйся вот прям щас.
Тут тебя заклюют, поэтому тебя лишат в твоём Ольгино всех премий и выплат

Таких как ты, здесь, переварили и высрали сотнями

Недоразумение, я в Украине

Тоді пиши українською, бо ніхто новачку не повірить.

А кому доказывать? Тот товарищ явно неадекватен. Какой смысл его в чем-то убеждать?
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