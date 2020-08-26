Додано: Сер 26 сер, 2020 22:53

Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати.

" Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії. В цьому між-іншим прямо зацікавлена і Росія! Типа: "білоруси - хочете змін - Будуть вам "зміни"" Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії.

Ой да ладно там, падать!Вот, типичная беларусская бабка -нищебродка(смотрите на одежду), Уверена в том, что после свержения Лукашенко -Так что не надо!Славяне - это уникальнейший народ!Им всегда всё плохо и во всём, виноваты не они сами а ЦАРЬ!Менталитет такой.Вы представляете, чтобы в США, пенсионер ЗАВИДОВАЛ на камеру Трампу или там Байдену? Мол, "У Байдена свой самодёт, а я в прошлогодней дублёнке хожу! Что за ерунда? Где мой гелiкоптер пенсионерский?"Лука не приползёт, т.к. если он сам всё не порешает(а он не порешает), то Луку - сместят, и скорее всего - убьют.Противостояние "Запад-Россия", сместится в Беларусь, Украине станет чуть полегче! Позитив!Раша войска в Беларусь введёт только в том случае, если и НАТО войска введёт!А НАТО, не будет вводить войска, т.к. простые бабки(см. видео вверху) сами всё сделают! И Лукашенко сместят и страну развалят!