artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:30
artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:33
andrijk777, в продолжение.
Странно, почему в 1994-м не эстраполировали результаты выборов на заграничных участках на всю Беларусь?
Тогда за границей победил Кебич (42,47% против 41,92%), а внутри страны результат примерно как в 2020 - 14,17% и 80,34% соответственно.
И никто не говорил о фальсификации, не устраивал протестов... Почему?
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:53
andrijk777
Ой да ладно там, падать!
Вот, типичная беларусская бабка -нищебродка(смотрите на одежду), Уверена в том, что после свержения Лукашенко - у неё возрастёт пенсия, упадут цены!
Так что не надо!
Славяне - это уникальнейший народ!
Им всегда всё плохо и во всём, виноваты не они сами а ЦАРЬ!
Менталитет такой.
Вы представляете, чтобы в США, пенсионер ЗАВИДОВАЛ на камеру Трампу или там Байдену? Мол, "У Байдена свой самодёт, а я в прошлогодней дублёнке хожу! Что за ерунда? Где мой гелiкоптер пенсионерский?"
Лука не приползёт, т.к. если он сам всё не порешает(а он не порешает), то Луку - сместят, и скорее всего - убьют.
Противостояние "Запад-Россия", сместится в Беларусь, Украине станет чуть полегче! Позитив!
Раша войска в Беларусь введёт только в том случае, если и НАТО войска введёт!
А НАТО, не будет вводить войска, т.к. простые бабки(см. видео вверху) сами всё сделают! И Лукашенко сместят и страну развалят!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:02
Пример неудачный. Я украинец, русскоязычный (как и +- пол нашей страны).
І хоча я вільно володію українскою мовою, всеж писати та розмовляти російською мені простіше.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:08
А чому я неможу бути україномовним росіянином з Подольска ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:34
Очевидно чому - тому що УСІ вибори після 1994 - фальсифіковані.
Дальше - а чому взагалі немає розбивки результатів по дільницях? Це також прямий доказ фальсифікацій.
Зайдіть на український сайт ЦВК - там вся детальна інформація є.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 сер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:36
Я не "эстраполировал" результати однієї дільниці на усю Білорусь. Ви не правильно мене зрозуміли.
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