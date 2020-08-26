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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:30

artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив :wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:33

andrijk777, в продолжение.

Странно, почему в 1994-м не эстраполировали результаты выборов на заграничных участках на всю Беларусь?

Тогда за границей победил Кебич (42,47% против 41,92%), а внутри страны результат примерно как в 2020 - 14,17% и 80,34% соответственно.

И никто не говорил о фальсификации, не устраивал протестов... Почему?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:53

andrijk777
Що б він не "чудив" - рівень життя буде падати.

Ой да ладно там, падать!
Вот, типичная беларусская бабка -нищебродка(смотрите на одежду), Уверена в том, что после свержения Лукашенко - у неё возрастёт пенсия, упадут цены! :D
https://www.youtube.com/watch?v=FMxarWvIRv8
Так что не надо!
Славяне - это уникальнейший народ!
Им всегда всё плохо и во всём, виноваты не они сами а ЦАРЬ! :D
Менталитет такой.
Вы представляете, чтобы в США, пенсионер ЗАВИДОВАЛ на камеру Трампу или там Байдену? Мол, "У Байдена свой самодёт, а я в прошлогодней дублёнке хожу! Что за ерунда? Где мой гелiкоптер пенсионерский?"


В цьому між-іншим прямо зацікавлена і Росія! Типа: "білоруси - хочете змін - Будуть вам "зміни" :D " Заодно і Лука на колінах приповзе за кредитами, куди ж він дінеться. Ніде більше грошей просити, окрім Росії.

Лука не приползёт, т.к. если он сам всё не порешает(а он не порешает), то Луку - сместят, и скорее всего - убьют. :)


Противостояние "Запад-Россия", сместится в Беларусь, Украине станет чуть полегче! Позитив!

Раша войска в Беларусь введёт только в том случае, если и НАТО войска введёт!
А НАТО, не будет вводить войска, т.к. простые бабки(см. видео вверху) сами всё сделают! И Лукашенко сместят и страну развалят! :D
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:02

  Ukrainian написав:artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив :wink:

Пример неудачный. Я украинец, русскоязычный (как и +- пол нашей страны).
І хоча я вільно володію українскою мовою, всеж писати та розмовляти російською мені простіше.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:08

  artsofpics написав:
  Ukrainian написав:artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив :wink:

Пример неудачный. Я украинец, русскоязычный (как и +- пол нашей страны).
І хоча я вільно володію українскою мовою, всеж писати та розмовляти російською мені простіше.

А чому я неможу бути україномовним росіянином з Подольска ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:34

  yanyura написав:По первому вопросу - видимо традиция в Беларуси такая - не показывать после 1994-го отдельно результаты "заграничного" голосования.

1994 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... -Itogi.pdf
По заграничному округу в первом туре Лукашенко на 4-м месте, во втором победил Кебич (305 голосов против 301 у Лукашенко).

С 2001-го результаты голосования на заграничных участках не публикуются:

2001 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... esults.pdf

2006 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... -Sved1.pdf

2010 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... sved21.pdf

2015 - http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... 5-itog.pdf

Очевидно чому - тому що УСІ вибори після 1994 - фальсифіковані.
Дальше - а чому взагалі немає розбивки результатів по дільницях? Це також прямий доказ фальсифікацій.
Зайдіть на український сайт ЦВК - там вся детальна інформація є.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 сер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:36

  yanyura написав:andrijk777, в продолжение.

Странно, почему в 1994-м не эстраполировали результаты выборов на заграничных участках на всю Беларусь?

Тогда за границей победил Кебич (42,47% против 41,92%), а внутри страны результат примерно как в 2020 - 14,17% и 80,34% соответственно.

И никто не говорил о фальсификации, не устраивал протестов... Почему?


Я не "эстраполировал" результати однієї дільниці на усю Білорусь. Ви не правильно мене зрозуміли.
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