Додано: Чет 27 сер, 2020 01:30



Или рассею или сша!

Стоп! А можно Украину?

Нет, низзя, нет таких кандидатов! Или Витю или Юлю!Или рассею или сша!Стоп! А можно Украину?Нет, низзя, нет таких кандидатов!

Кошмар какой...пишете.Голоса считаете какие-то.Вопрос залу!Почему в 2010-м, Украина избрала Януковича?Вы что, правда решили, что Януковича - желали видеть более половины украинцев?Конечно же нет!Или, того же Ющенко, в 2005-м, в третьем туре?Победил ведь!Но, если Мозг Включить, тоНам предлагаютперечитайте выделенное!Это из серии "нелево пойдёшь - убьют, направо - "все майно" отберут.. прямо - и отберут и убьют!То есть, существует несколько "политсил", которых спонсируют Олигархи, которые имеют доступ к СМИ и вот эти "политсилы", предлагают Кандидатов(должных своим Кураторам), из которых, народ... типа и выбирает Лидера!Манипуляции общественным мнением, Коррупция -налицо!Вот кто президент Украины, на самом деле?Зеленский или таки "некоторые олигархи" и "структуры"?теперь, Беларусь!У оппозиции, не было своей партии, не было реальной поддержки и вполне логично, что до протестов - никакая Тихановская, не могла набрать 51%.А вот после раскрутки "они бьют наших детей", вполне наберёт!В принципе, это тоже -манипуляции!Некоторые "политологи" делают акцент на жестокости некоторых полицейских, притом - снятых на камеру, притом вроде бы в безобидных ситуациях.Я не утверждаю, но... если бы мне предложили "сумму", я бы просто... дал "штуку баксов" полицаю за то, что он на камеру - меня поколотит, просто ни за что!Может не за штуку а за 10 штук, точно поколотит. да не только меня, а вместе с подругой моейи потом, крути себе в инете "зверства", сколько хочешь!Смотрю вот видео ихнее!Хотите обижайтесь, хотите злитесь, но Совки в Беларуси, конкретные.Доверчивые, до беспяматства. Их так легко будет "играть по нотам", при капитализме!Бацька, своей опекой, воспитал такую благодатную почву для развода "л...в", что таки нет у Беларуси конкурентов.Ну а Выборы?Выборы, выборы... кандидатов нам пришлют и выбора не оставят!Либо Мыкола(Ахметовский), либо Василик(Пинчуковский) либо...