artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:30
artsofpics
Я теж було спробув на російському форумі українською писати; при цьому в те що я з Подольска (московська обл) ніхто чомусь не повірив
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:33
andrijk777, в продолжение.
Странно, почему в 1994-м не эстраполировали результаты выборов на заграничных участках на всю Беларусь?
Тогда за границей победил Кебич (42,47% против 41,92%), а внутри страны результат примерно как в 2020 - 14,17% и 80,34% соответственно.
И никто не говорил о фальсификации, не устраивал протестов... Почему?
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:53
andrijk777
Ой да ладно там, падать!
Вот, типичная беларусская бабка -нищебродка(смотрите на одежду), Уверена в том, что после свержения Лукашенко - у неё возрастёт пенсия, упадут цены!
Так что не надо!
Славяне - это уникальнейший народ!
Им всегда всё плохо и во всём, виноваты не они сами а ЦАРЬ!
Менталитет такой.
Вы представляете, чтобы в США, пенсионер ЗАВИДОВАЛ на камеру Трампу или там Байдену? Мол, "У Байдена свой самодёт, а я в прошлогодней дублёнке хожу! Что за ерунда? Где мой гелiкоптер пенсионерский?"
Лука не приползёт, т.к. если он сам всё не порешает(а он не порешает), то Луку - сместят, и скорее всего - убьют.
Противостояние "Запад-Россия", сместится в Беларусь, Украине станет чуть полегче! Позитив!
Раша войска в Беларусь введёт только в том случае, если и НАТО войска введёт!
А НАТО, не будет вводить войска, т.к. простые бабки(см. видео вверху) сами всё сделают! И Лукашенко сместят и страну развалят!
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:02
Пример неудачный. Я украинец, русскоязычный (как и +- пол нашей страны).
І хоча я вільно володію українскою мовою, всеж писати та розмовляти російською мені простіше.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:08
А чому я неможу бути україномовним росіянином з Подольска ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:34
Очевидно чому - тому що УСІ вибори після 1994 - фальсифіковані.
Дальше - а чому взагалі немає розбивки результатів по дільницях? Це також прямий доказ фальсифікацій.
Зайдіть на український сайт ЦВК - там вся детальна інформація є.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 26 сер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:36
Я не "эстраполировал" результати однієї дільниці на усю Білорусь. Ви не правильно мене зрозуміли.
Додано: Чет 27 сер, 2020 01:00
Вы серьезно? А как же ваше
Из вашей ссылки на Википедию были "Государственный экзитпол" (только внутри страны, 6 839 613 избирателей, без 5 319 голосовавших за границей))
и "Независимый экзитпол на зарубежных участках" (только за границей страны, всего - 5 319 избирателей))
(там же)
Позже вы написали
Т.е. одним из доказательств победы Тихановской, по вашему мнению, является результат экзитполов на зарубежных участках. Что это как не экстраполирование результатов одного участка (зарубежного) на всю Беларусь?
Додано: Чет 27 сер, 2020 01:14
yanyura
Ще раз - де я екстраполював результати однієї дільниці на всю Білорусь?
Так. Це вірно.
Тоді я ще не знав що офіційних результатів по зарубіжних дільницях просто немає. Відсутність таких даних - ну це очевидна фальсифікація.
Навіть ДАНИХ не має!! Про що ми говоримо?
Як можна судити про чесніть виборів, якщо навіть не маємо результатів???
Додано: Чет 27 сер, 2020 01:30
Кошмар какой...пишете.
Голоса считаете какие-то.
Вопрос залу!
Почему в 2010-м, Украина избрала Януковича?
Вы что, правда решили, что Януковича - желали видеть более половины украинцев?
Конечно же нет!
Или, того же Ющенко, в 2005-м, в третьем туре?
Победил ведь!
Но, если Мозг Включить, то украинцы ведь не выбирают себе Лидера по тем или иным Реальным поступкам, человеским качествам и пр.!
Нам предлагают выбрать Президента из нескольких кандидатов!
перечитайте выделенное!
Это из серии "нелево пойдёшь - убьют, направо - "все майно" отберут.. прямо - и отберут и убьют!
То есть, существует несколько "политсил", которых спонсируют Олигархи, которые имеют доступ к СМИ и вот эти "политсилы", предлагают Кандидатов(должных своим Кураторам), из которых, народ... типа и выбирает Лидера!
Манипуляции общественным мнением, Коррупция -налицо!
Вот кто президент Украины, на самом деле?
Зеленский или таки "некоторые олигархи" и "структуры"?
теперь, Беларусь!
У оппозиции, не было своей партии, не было реальной поддержки и вполне логично, что до протестов - никакая Тихановская, не могла набрать 51%.
А вот после раскрутки "они бьют наших детей", вполне наберёт!
В принципе, это тоже -манипуляции!
Некоторые "политологи" делают акцент на жестокости некоторых полицейских, притом - снятых на камеру, притом вроде бы в безобидных ситуациях.
Я не утверждаю, но... если бы мне предложили "сумму", я бы просто... дал "штуку баксов" полицаю за то, что он на камеру - меня поколотит, просто ни за что!
Может не за штуку а за 10 штук, точно поколотит. да не только меня, а вместе с подругой моей
и потом, крути себе в инете "зверства", сколько хочешь!
Смотрю вот видео ихнее!
Хотите обижайтесь, хотите злитесь, но Совки в Беларуси, конкретные.
Доверчивые, до беспяматства. Их так легко будет "играть по нотам", при капитализме!
Бацька, своей опекой, воспитал такую благодатную почву для развода "л...в", что таки нет у Беларуси конкурентов.
Ну а Выборы?
Выборы, выборы... кандидатов нам пришлют и выбора не оставят!
Либо Мыкола(Ахметовский), либо Василик(Пинчуковский) либо...
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