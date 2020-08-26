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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:29

  Replay написав:Смотрю вот видео ихнее!
Хотите обижайтесь, хотите злитесь, но Совки в Беларуси, конкретные.

Ну це усім відомий факт. Так багато тут пишете - але не знаєте, що Білорусь - це Совок.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:59

  andrijk777 написав:Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.


Когда кто-то в тексте употребляет слова маркеры-глупости типа " Все знают", "Всем понятно", "Весь мир знает", то дальше эту ересь можно не читать.
Ибо у человека отсутствует критическое мышление.
При ближайшем рассмотрении оказывается примерно 150 стран из несколько больше 200 в мире вообще по барабану та Беларусь, они даже не задумывались про далёкие выборы где-то там в маленькой стране.
С Россией понятно, но Китай, Молдова, Армения, Казахстан, Азербайджан, Турция и тд признали выборы.
ЕС, США и некоторые другие не признали.
Да и собственно позиция Украины двоякая - мы не то, чтобы признаём, или не признаём, но было бы неплохо еще раз пересчитать.

То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса, это тут уже даже Песикот писал, что зря сделал, и я с ним согласен, и так бы легко набрал больше 50 процентов, без криков и истерик.
Проблема в другом, выборы изначальны были недемократическими, поскольку основные соперники, кстати и пророссийские типа газпромовца, были Лукашенко или посажены в тюрьму, или были вынуждены бежать.
Поэтому все разговоры о выборах правильнее было бы вести с необходимой приставкой - так называемые выборы.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:02

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:Хотів звірити з офіційними результатами, так результатів голосування по зарубіжних округах ВЗАГАЛІ НЕМАЄ:
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".

СВЕДЕНИЯ
о количестве избирателей
...
За пределами Республики Беларусь - 5 319

ВСЕГО - 6 844 932

http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... stat19.pdf

5 319 от 6 844 932 - 0,0777%.

По такому % экзитполами можно достоверно установить электоральные симпатии и результат выборов по всей стране?


Респект, красиво закрыли тему так называемых экзит-поллов. :lol:
Азы социологии надо знать :mrgreen:
Ирина, такой вариант, пойдёт :roll:
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