Ну це усім відомий факт. Так багато тут пишете - але не знаєте, що Білорусь - це Совок.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:29
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:59
Когда кто-то в тексте употребляет слова маркеры-глупости типа " Все знают", "Всем понятно", "Весь мир знает", то дальше эту ересь можно не читать.
Ибо у человека отсутствует критическое мышление.
При ближайшем рассмотрении оказывается примерно 150 стран из несколько больше 200 в мире вообще по барабану та Беларусь, они даже не задумывались про далёкие выборы где-то там в маленькой стране.
С Россией понятно, но Китай, Молдова, Армения, Казахстан, Азербайджан, Турция и тд признали выборы.
ЕС, США и некоторые другие не признали.
Да и собственно позиция Украины двоякая - мы не то, чтобы признаём, или не признаём, но было бы неплохо еще раз пересчитать.
То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса, это тут уже даже Песикот писал, что зря сделал, и я с ним согласен, и так бы легко набрал больше 50 процентов, без криков и истерик.
Проблема в другом, выборы изначальны были недемократическими, поскольку основные соперники, кстати и пророссийские типа газпромовца, были Лукашенко или посажены в тюрьму, или были вынуждены бежать.
Поэтому все разговоры о выборах правильнее было бы вести с необходимой приставкой - так называемые выборы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:02
Респект, красиво закрыли тему так называемых экзит-поллов.
Азы социологии надо знать
Ирина, такой вариант, пойдёт
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:29
И по интернет-опросам. Смотрим результат с форума, на котором добровольно отвечали не бомжи и не люмпены (почему-то в этом уверен):
{остальные в таблице набрали намного меньше}
Політичні дискусії
Т.е., если верить этому интернет-опросу, уже в первом туре, пусть и с незначительным перевесом, но победил Порошенко, второй тур не было необходимости проводить, а высокий % Зеленского в первом туре (по факту) сфальсифицирован.
Да и победа Зеленского во втором туре (та же ссылка) не так очевидна:
По обоим этим результатам надо было требовать от ЦИК пересчета голосов, или же сразу начинать протесты?
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:50
andrijk777
А шо такое "Совок" и в чём его основные признаки?
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:59
yanyura
Согласен с Вами!
Несмотря на наличие компов в семье "с пелёнок", никто из членов моей семьи, никгда - не принимал участие в интернет опросах!
В том числе и малолетние дети!
Знакомые, в том числе IT-шники, никогда не голосовали и даже не интересовались!
Как-то, в дом приходили "девочки" с вопросом: "За кого думаете проголосовать?"
Ответил: "Вам за кого сказали агитировать, за того и меня впишите, Вам денежку дадут!"
Теперь подумаем, насколько "интернет опросы" могут отражать точку зрения беларуссов, где среди старшего поколения, вообще может не быть компьютеров в доме?
Вообще никак!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:03
Re: Політична ситуація в Білорусі
Все такие эксперты по Беларуссии, но кто бы тут порядок навел?
Сами своими советами чего не пользуетесь?
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:12
А Ви знаєте хоча б одну виборчу дільницю в Україні.яка б повністю відповідала
а - освітній
б - гендерній
в - віковій
д - професійній
і так далі ...читачів сторінок фінанс?
Не знаєте - от і виходить що натягуєте сову на глобус...
Бо при екзитполах , ті хто опитують приводять до середньостатистичного ці значення
Тобто
не опитують одних жінок чи пенсіонерів
Не враховують усі відповіді.якщо в районі три айтішника і всі три потрапили в опитування і так далі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:22
Lion+
Порядок - никому здесь не нужен.
Вы народ, к примеру опросите, вот пенсов.
"Что Вам важнее, ваша пенсия сейчас или высокий уровень жизни ваших внуков через 20 лет?"
На микрофон - будут "белькотати" про внуков, а на тайном голосовании - проголосуют за "пенсию сейчас"(за счёт новых кредитов МВФ"!
Никому тот порядок не нужен, на самом то деле.
И на детей и внуков, большинству - глубоко на...ть.
И то, что будет с Украиной через 20-30 лет, мало кого волнует.
-снижение рождаемости, падение уровня образования и пр.? Это их проблемы, тех, у кого падает!
- у соседа корова сдохла? мне пофик, хотя и молоко у него брал!
Вот и получаем, что Порядок - надо наводить НАСИЛЬНО, вопреки воле народа!
А это уже, тирания, дикатор, "лукашенщина" во всей красе.
Нафик такое надо?
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:24
Re: Політична ситуація в Білорусі
Якщо коротко то
а - жираф(політбюро-генсек-президент)-великий, ЙОМУ ВИДНІШЕ
б - база суспільства-люмпени і пенсіонери
в - всі хто в пару разів ( і вище0 багатші-ті бариги і злодії
г - податки платять боягузи
д - нехай спочатку всі заплатять ...а тоді я подумаю
є - мені всі винні, я нікому
.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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