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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 88899091>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:29

  Replay написав:Смотрю вот видео ихнее!
Хотите обижайтесь, хотите злитесь, но Совки в Беларуси, конкретные.

Ну це усім відомий факт. Так багато тут пишете - але не знаєте, що Білорусь - це Совок.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:59

  andrijk777 написав:Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.


Когда кто-то в тексте употребляет слова маркеры-глупости типа " Все знают", "Всем понятно", "Весь мир знает", то дальше эту ересь можно не читать.
Ибо у человека отсутствует критическое мышление.
При ближайшем рассмотрении оказывается примерно 150 стран из несколько больше 200 в мире вообще по барабану та Беларусь, они даже не задумывались про далёкие выборы где-то там в маленькой стране.
С Россией понятно, но Китай, Молдова, Армения, Казахстан, Азербайджан, Турция и тд признали выборы.
ЕС, США и некоторые другие не признали.
Да и собственно позиция Украины двоякая - мы не то, чтобы признаём, или не признаём, но было бы неплохо еще раз пересчитать.

То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса, это тут уже даже Песикот писал, что зря сделал, и я с ним согласен, и так бы легко набрал больше 50 процентов, без криков и истерик.
Проблема в другом, выборы изначальны были недемократическими, поскольку основные соперники, кстати и пророссийские типа газпромовца, были Лукашенко или посажены в тюрьму, или были вынуждены бежать.
Поэтому все разговоры о выборах правильнее было бы вести с необходимой приставкой - так называемые выборы.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:02

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:Хотів звірити з офіційними результатами, так результатів голосування по зарубіжних округах ВЗАГАЛІ НЕМАЄ:
http://rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf
Оце жесть!!!
Оце називається махлюють "по-взрослому".

СВЕДЕНИЯ
о количестве избирателей
...
За пределами Республики Беларусь - 5 319

ВСЕГО - 6 844 932

http://rec.gov.by/sites/default/files/p ... stat19.pdf

5 319 от 6 844 932 - 0,0777%.

По такому % экзитполами можно достоверно установить электоральные симпатии и результат выборов по всей стране?


Респект, красиво закрыли тему так называемых экзит-поллов. :lol:
Азы социологии надо знать :mrgreen:
Ирина, такой вариант, пойдёт :roll:
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:29

И по интернет-опросам. Смотрим результат с форума, на котором добровольно отвечали не бомжи и не люмпены (почему-то в этом уверен):
За кого ви б проголосували на президентських виборах (оновлено):
Зеленський - 29% - 106
Порошенко - 29% - 107
Гриценко - 19% - 71

{остальные в таблице набрали намного меньше}
Політичні дискусії

Т.е., если верить этому интернет-опросу, уже в первом туре, пусть и с незначительным перевесом, но победил Порошенко, второй тур не было необходимости проводить, а высокий % Зеленского в первом туре (по факту) сфальсифицирован.

Да и победа Зеленского во втором туре (та же ссылка) не так очевидна:
За кого б ви проголосували на президентських виборах, у другому турі, якби голосували:

Зеленський - 55% - 162
Порошенко - 45% - 132


По обоим этим результатам надо было требовать от ЦИК пересчета голосов, или же сразу начинать протесты?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:50

andrijk777
Ну це усім відомий факт. Так багато тут пишете - але не знаєте, що Білорусь - це Совок.

А шо такое "Совок" и в чём его основные признаки? :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:59

yanyura
если верить этому интернет-опросу

Согласен с Вами!
Несмотря на наличие компов в семье "с пелёнок", никто из членов моей семьи, никгда - не принимал участие в интернет опросах! :D
В том числе и малолетние дети!
Знакомые, в том числе IT-шники, никогда не голосовали и даже не интересовались!
Как-то, в дом приходили "девочки" с вопросом: "За кого думаете проголосовать?"
Ответил: "Вам за кого сказали агитировать, за того и меня впишите, Вам денежку дадут!"

Теперь подумаем, насколько "интернет опросы" могут отражать точку зрения беларуссов, где среди старшего поколения, вообще может не быть компьютеров в доме? :D
Вообще никак!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:03

Re: Політична ситуація в Білорусі

Все такие эксперты по Беларуссии, но кто бы тут порядок навел?
Сами своими советами чего не пользуетесь?
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:12

  yanyura написав:надо было требовать от ЦИК пересчета голосов, или же сразу начинать протесты?
А Ви знаєте хоча б одну виборчу дільницю в Україні.яка б повністю відповідала
а - освітній
б - гендерній
в - віковій
д - професійній
і так далі ...читачів сторінок фінанс?
Не знаєте - от і виходить що натягуєте сову на глобус...
Бо при екзитполах , ті хто опитують приводять до середньостатистичного ці значення
Тобто
не опитують одних жінок чи пенсіонерів
Не враховують усі відповіді.якщо в районі три айтішника і всі три потрапили в опитування і так далі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:22

Lion+
Все такие эксперты по Беларуссии, но кто бы тут порядок навел?
Сами своими советами чего не пользуетесь?


Порядок - никому здесь не нужен.

Вы народ, к примеру опросите, вот пенсов.
"Что Вам важнее, ваша пенсия сейчас или высокий уровень жизни ваших внуков через 20 лет?"
На микрофон - будут "белькотати" про внуков, а на тайном голосовании - проголосуют за "пенсию сейчас"(за счёт новых кредитов МВФ"! :D

Никому тот порядок не нужен, на самом то деле.
И на детей и внуков, большинству - глубоко на...ть.
И то, что будет с Украиной через 20-30 лет, мало кого волнует. :D
-снижение рождаемости, падение уровня образования и пр.? Это их проблемы, тех, у кого падает!
- у соседа корова сдохла? мне пофик, хотя и молоко у него брал!

Вот и получаем, что Порядок - надо наводить НАСИЛЬНО, вопреки воле народа!
А это уже, тирания, дикатор, "лукашенщина" во всей красе. :D
Нафик такое надо?
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:24

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:А шо такое "Совок" и в чём его основные признаки?
Якщо коротко то
а - жираф(політбюро-генсек-президент)-великий, ЙОМУ ВИДНІШЕ
б - база суспільства-люмпени і пенсіонери
в - всі хто в пару разів ( і вище0 багатші-ті бариги і злодії
г - податки платять боягузи
д - нехай спочатку всі заплатять ...а тоді я подумаю
є - мені всі винні, я нікому
.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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