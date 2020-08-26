Додано: Чет 27 сер, 2020 10:59

andrijk777 написав: Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+. Весь світ(окрім Росії, Китаю і всяких Туркменістанів) визнав що на виборах в Білорусії все сфальсифіковано, але хлопчик freeze стверджує що там все чесно і Лука набрав 50%+.

Когда кто-то в тексте употребляет слова маркеры-глупости типа " Все знают", "Всем понятно", "Весь мир знает", то дальше эту ересь можно не читать.Ибо у человека отсутствует критическое мышление.При ближайшем рассмотрении оказывается примерно 150 стран из несколько больше 200 в мире вообще по барабану та Беларусь, они даже не задумывались про далёкие выборы где-то там в маленькой стране.С Россией понятно, но Китай, Молдова, Армения, Казахстан, Азербайджан, Турция и тд признали выборы.ЕС, США и некоторые другие не признали.Да и собственно позиция Украины двоякая - мы не то, чтобы признаём, или не признаём, но было бы неплохо еще раз пересчитать.То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса, это тут уже даже Песикот писал, что зря сделал, и я с ним согласен, и так бы легко набрал больше 50 процентов, без криков и истерик.Проблема в другом, выборы изначальны были недемократическими, поскольку основные соперники, кстати и пророссийские типа газпромовца, были Лукашенко или посажены в тюрьму, или были вынуждены бежать.Поэтому все разговоры о выборах правильнее было бы вести с необходимой приставкой - так называемые выборы.