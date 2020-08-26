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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса,

Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:39

  lapay написав:
  freeze написав:То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса,

Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.

Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:40

budivelnik
Якщо коротко то


Це не коротко, що Ви там понаписували.
Коротко?
"Страна Лохов". :D

Коротко о Лохах?

Это "особи", обладающие низким интеллектом и не способные понимать основу Жизни, "причинно-следственные связи".

Всунул палец в резетку - долбануло!
Причина и следствие!
Лох, непрерывно будет совать пальцы в резетку и обижаться, что его долбит!
Это, как: Менять президентов и не понимать, "ну почему жить не становится лучше"?

Перевоспитать Лоха - невозможно, это умственные отклонения, не поддающиеся лечению

Примечание. Лохи могут успещно развиваться в условиях "Тоталитарной Системы", когда "все розетки" заклеены, колющие-режущие предметы, убраны, правила поведения - чётко прописаны: "работа, питание, сон и опорожнение - чётко по распорядку! :D


Лохи очень любят Праздники! Ну, как Первое Мая или Новый Год!
Массовые собрания и песнопение, хождение строем с плакатами, по типу "Мир всему миру" или "Долой Пиночета"! :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:48

lapay
старушки совкофилы - не способны мыслить, по определению, как и любые другие особи, посещающие «ТВ храм» новостей.
ЛОХ без "Программы Партии", руководства к действию- не выживет!

Посмотрите, коллеги, но после свержения Лукашенко, Беларусь погрузится во мрак.
Это, как, если из ПНД санитаров и врачей убрать!
"Наполеон" будет биться с "Александром Македонским"(из 6-й палаты) за право носить халат главврача и раздавать указания!
Лекарства продадут и закупят резиновых баб! Всё для народа! Всё для Победы шизи! :D
Цирк будет знатный.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07

  yanyura написав:И по интернет-опросам. Смотрим результат с форума, на котором добровольно отвечали не бомжи и не люмпены (почему-то в этом уверен):
За кого ви б проголосували на президентських виборах (оновлено):
Зеленський - 29% - 106
Порошенко - 29% - 107
Гриценко - 19% - 71

{остальные в таблице набрали намного меньше}
Політичні дискусії

Т.е., если верить этому интернет-опросу, уже в первом туре, пусть и с незначительным перевесом, но победил Порошенко, второй тур не было необходимости проводить, а высокий % Зеленского в первом туре (по факту) сфальсифицирован.

Да и победа Зеленского во втором туре (та же ссылка) не так очевидна:
За кого б ви проголосували на президентських виборах, у другому турі, якби голосували:

Зеленський - 55% - 162
Порошенко - 45% - 132


По обоим этим результатам надо было требовать от ЦИК пересчета голосов, или же сразу начинать протесты?

Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів!
Відразу видно рівень знань в основах соціології.
andrijk777
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