Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25
Re: Політична ситуація в Білорусі
Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:39
Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:40
budivelnik
Це не коротко, що Ви там понаписували.
Коротко?
"Страна Лохов".
Коротко о Лохах?
Это "особи", обладающие низким интеллектом и не способные понимать основу Жизни, "причинно-следственные связи".
Всунул палец в резетку - долбануло!
Причина и следствие!
Лох, непрерывно будет совать пальцы в резетку и обижаться, что его долбит!
Это, как: Менять президентов и не понимать, "ну почему жить не становится лучше"?
Перевоспитать Лоха - невозможно, это умственные отклонения, не поддающиеся лечению
Примечание. Лохи могут успещно развиваться в условиях "Тоталитарной Системы", когда "все розетки" заклеены, колющие-режущие предметы, убраны, правила поведения - чётко прописаны: "работа, питание, сон и опорожнение - чётко по распорядку!
Лохи очень любят Праздники! Ну, как Первое Мая или Новый Год!
Массовые собрания и песнопение, хождение строем с плакатами, по типу "Мир всему миру" или "Долой Пиночета"!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:48
lapay
старушки совкофилы - не способны мыслить, по определению, как и любые другие особи, посещающие «ТВ храм» новостей.
ЛОХ без "Программы Партии", руководства к действию- не выживет!
Посмотрите, коллеги, но после свержения Лукашенко, Беларусь погрузится во мрак.
Это, как, если из ПНД санитаров и врачей убрать!
"Наполеон" будет биться с "Александром Македонским"(из 6-й палаты) за право носить халат главврача и раздавать указания!
Лекарства продадут и закупят резиновых баб! Всё для народа! Всё для Победы шизи!
Цирк будет знатный.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07
Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів!
Відразу видно рівень знань в основах соціології.
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