Додано: Чет 27 сер, 2020 14:42

Очевидно що людина зовсім погано вчилась у школі, раз слова

"Весь світ"

Вы, уважаемый.Внимание.-"Все село знает, что Машка-проститутка".Интересно, откуда село узнало?так-"баба Света" такое сказала, а у неё дом большой и красивый, ей можно верить!Лохи не задаются вопросом, «Насколько это Правда?» и уж тем более, вопросом "Зачем баба Света такое сказала, какой у бабы Светы интерес?"Понимаете?Бедная Машка, сидящая с тремя детьми, с прекрасным мужем, просто напросто... не понравилась "жирной и пожмаканной бабе Свете", потому как и фигура у Машки хорошая и держится уверенно!Вот "баба Света" и запустила слух, в отместку!А "всё село", это как и "весь мир" - будет повторять то, что сказала "баба Света"!По Лукашенку!Не признавший выборы "Весь Мир" - это страны блока НАТО.Как бы "Крыша", как в 90-х у нас.Если у Транснациональных корпораций, есть интерес в превращении Беларуси в "санитарную зону" между Западом и Россией, естественно - их "Крыша" НАТО, будет не признавать выборы!И наоборот!Если бы Лукашенко отдал страну Корпорациям, нагрёб кредитов МВФ, то «Весь Мир», признал бы выборы, при любых фальсификациях, молчал бы и при жестоких подавлениях протестов...Если вы верите в то, что существует Добрый Царь, Добрый "Весь Мир", Добрый Капиталист и пр., ну...Вот "вы", считаете себя Добрым и Честным?Так продайте свой дом и отправьте бабло "бедным детям Сомали"!Они тоже верят, что есть "добрый дядя с Украины, который о них думает каждую ночь"!Что, слабо?Самому жить надо?Так какого ... мы ждём, что миллиардер "Жорж", продаст свой дом и подарит нам счастливое будущее?"Жорж" похож на Лоха? Да нет, был бы Лохом - не было бы миллиардов!Тогда зачем "Жорж" нам "помогает"?Очень просто! Чтобы на нас, заработать себе ещё несколько млрд. баксов!А на наше "Счастливое будущее", Жоржу наплевать, мы для него - букашки(анты).Но "беларусские букашки", без "таракана" - подохнут, это факт.Но это их выбор!наблюдаем!