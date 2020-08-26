Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25
Re: Політична ситуація в Білорусі
Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:39
Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:40
budivelnik
Це не коротко, що Ви там понаписували.
Коротко?
"Страна Лохов".
Коротко о Лохах?
Это "особи", обладающие низким интеллектом и не способные понимать основу Жизни, "причинно-следственные связи".
Всунул палец в резетку - долбануло!
Причина и следствие!
Лох, непрерывно будет совать пальцы в резетку и обижаться, что его долбит!
Это, как: Менять президентов и не понимать, "ну почему жить не становится лучше"?
Перевоспитать Лоха - невозможно, это умственные отклонения, не поддающиеся лечению
Примечание. Лохи могут успещно развиваться в условиях "Тоталитарной Системы", когда "все розетки" заклеены, колющие-режущие предметы, убраны, правила поведения - чётко прописаны: "работа, питание, сон и опорожнение - чётко по распорядку!
Лохи очень любят Праздники! Ну, как Первое Мая или Новый Год!
Массовые собрания и песнопение, хождение строем с плакатами, по типу "Мир всему миру" или "Долой Пиночета"!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:48
lapay
старушки совкофилы - не способны мыслить, по определению, как и любые другие особи, посещающие «ТВ храм» новостей.
ЛОХ без "Программы Партии", руководства к действию- не выживет!
Посмотрите, коллеги, но после свержения Лукашенко, Беларусь погрузится во мрак.
Это, как, если из ПНД санитаров и врачей убрать!
"Наполеон" будет биться с "Александром Македонским"(из 6-й палаты) за право носить халат главврача и раздавать указания!
Лекарства продадут и закупят резиновых баб! Всё для народа! Всё для Победы шизи!
Цирк будет знатный.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07
Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів!
Відразу видно рівень знань в основах соціології.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:26
Re: Політична ситуація в Білорусі
Да) Вы ранее немного не в настроении, наверное, были. Убедительная просьба ко всем уважать друг друга.
С ув.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:42
andrijk777
Вы слабы в психологии, уважаемый.
Внимание.
-"Все село знает, что Машка-проститутка".
Интересно, откуда село узнало?
так
-"баба Света" такое сказала, а у неё дом большой и красивый, ей можно верить!
Лохи не задаются вопросом, «Насколько это Правда?» и уж тем более, вопросом "Зачем баба Света такое сказала, какой у бабы Светы интерес?"
Понимаете?
Бедная Машка, сидящая с тремя детьми, с прекрасным мужем, просто напросто... не понравилась "жирной и пожмаканной бабе Свете", потому как и фигура у Машки хорошая и держится уверенно!
Вот "баба Света" и запустила слух, в отместку!
А "всё село", это как и "весь мир" - будет повторять то, что сказала "баба Света"!
По Лукашенку!
Не признавший выборы "Весь Мир" - это страны блока НАТО.
НАТО - военная организация, созданная для защиты интересов ИНВЕСТОРОВ, входящих в состав НАТО! Транснациональных корпораций!
Как бы "Крыша", как в 90-х у нас.
Если у Транснациональных корпораций, есть интерес в превращении Беларуси в "санитарную зону" между Западом и Россией, естественно - их "Крыша" НАТО, будет не признавать выборы!
И наоборот!
Если бы Лукашенко отдал страну Корпорациям, нагрёб кредитов МВФ, то «Весь Мир», признал бы выборы, при любых фальсификациях, молчал бы и при жестоких подавлениях протестов...
Если вы верите в то, что существует Добрый Царь, Добрый "Весь Мир", Добрый Капиталист и пр., ну... это уже неизлечимо.
Вот "вы", считаете себя Добрым и Честным?
Так продайте свой дом и отправьте бабло "бедным детям Сомали"!
Они тоже верят, что есть "добрый дядя с Украины, который о них думает каждую ночь"!
Что, слабо?
Самому жить надо?
Так какого ... мы ждём, что миллиардер "Жорж", продаст свой дом и подарит нам счастливое будущее?
"Жорж" похож на Лоха? Да нет, был бы Лохом - не было бы миллиардов!
Тогда зачем "Жорж" нам "помогает"?
Очень просто! Чтобы на нас, заработать себе ещё несколько млрд. баксов!
А на наше "Счастливое будущее", Жоржу наплевать, мы для него - букашки(анты).
Но "беларусские букашки", без "таракана" - подохнут, это факт.
Но это их выбор!
наблюдаем!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:44
Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:52
Replay
Понять "добро" і "зло" не існує в природі! Ці поняття придумали люди. Якщо лев їсть зайця то він не злий, він просто хоче їсти.
А ось поняття "правда" і "брехня" є в природі. Якщо в бюлетені стоїть галочка напроти Тихановської, то до чого тут США, Китай, Росія, добро, зло чи інше? Вона(галочка) або стоїть або ні.
Я за ПРАВДУ.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:56
andrijk777
Лукашенко предлагал пересчитать. Ссылку кинуть?
Оппозиция отказалась.
ну и, это - бесполезно, зная Причины Протеста.
Смотрите.
Предположим, пересчитали голоса на 10-ти участках!
Первый вариант!
Предположим, победил Лукащшенко, пусть не 80% а только 79!
Что скажет оппозиция?
будет говорить о массовых фальсификациях, ведь "если украли здесь процент, то где-то больше?"
Перевыборы будут требовать!
Второй вариант!
на проверяемых участках, насчитают 90% ЗА Лукашенко!
Оппозиция заявит о Громаднейших фальсификациях, подтасовках -т.к. "не может быть больше процентов, чем в целом по стране"!
Перевыборы будут требовать!
Блин, ну это Классика!
Любой вариант с пересчётом - не устроит оппозицию!
Любой вараинт перевыборов, в случае победы Лукашенко - не устроит оппозицию!
Просто потому, что всё затевалось по другим причинам, а не из-за Фальсификаций и Цели протестов, совершенно иные, а не "свержение диктатора"!
Цель - смена политического и экономического строя в Беларуси.
Видно -невооруженным взглядом.
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