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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса,

Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:39

  lapay написав:
  freeze написав:То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса,

Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.

Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:40

budivelnik
Якщо коротко то


Це не коротко, що Ви там понаписували.
Коротко?
"Страна Лохов". :D

Коротко о Лохах?

Это "особи", обладающие низким интеллектом и не способные понимать основу Жизни, "причинно-следственные связи".

Всунул палец в резетку - долбануло!
Причина и следствие!
Лох, непрерывно будет совать пальцы в резетку и обижаться, что его долбит!
Это, как: Менять президентов и не понимать, "ну почему жить не становится лучше"?

Перевоспитать Лоха - невозможно, это умственные отклонения, не поддающиеся лечению

Примечание. Лохи могут успещно развиваться в условиях "Тоталитарной Системы", когда "все розетки" заклеены, колющие-режущие предметы, убраны, правила поведения - чётко прописаны: "работа, питание, сон и опорожнение - чётко по распорядку! :D


Лохи очень любят Праздники! Ну, как Первое Мая или Новый Год!
Массовые собрания и песнопение, хождение строем с плакатами, по типу "Мир всему миру" или "Долой Пиночета"! :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:48

lapay
старушки совкофилы - не способны мыслить, по определению, как и любые другие особи, посещающие «ТВ храм» новостей.
ЛОХ без "Программы Партии", руководства к действию- не выживет!

Посмотрите, коллеги, но после свержения Лукашенко, Беларусь погрузится во мрак.
Это, как, если из ПНД санитаров и врачей убрать!
"Наполеон" будет биться с "Александром Македонским"(из 6-й палаты) за право носить халат главврача и раздавать указания!
Лекарства продадут и закупят резиновых баб! Всё для народа! Всё для Победы шизи! :D
Цирк будет знатный.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:07

  yanyura написав:И по интернет-опросам. Смотрим результат с форума, на котором добровольно отвечали не бомжи и не люмпены (почему-то в этом уверен):
За кого ви б проголосували на президентських виборах (оновлено):
Зеленський - 29% - 106
Порошенко - 29% - 107
Гриценко - 19% - 71

{остальные в таблице набрали намного меньше}
Політичні дискусії

Т.е., если верить этому интернет-опросу, уже в первом туре, пусть и с незначительным перевесом, но победил Порошенко, второй тур не было необходимости проводить, а высокий % Зеленского в первом туре (по факту) сфальсифицирован.

Да и победа Зеленского во втором туре (та же ссылка) не так очевидна:
За кого б ви проголосували на президентських виборах, у другому турі, якби голосували:

Зеленський - 55% - 162
Порошенко - 45% - 132


По обоим этим результатам надо было требовать от ЦИК пересчета голосов, или же сразу начинать протесты?

Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів!
Відразу видно рівень знань в основах соціології.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:26

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Ирина, такой вариант, пойдёт


Да) Вы ранее немного не в настроении, наверное, были. Убедительная просьба ко всем уважать друг друга.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:42

andrijk777
Очевидно що людина зовсім погано вчилась у школі, раз слова
"Весь світ"

Вы слабы в психологии, уважаемый.

Внимание.
-"Все село знает, что Машка-проститутка".
Интересно, откуда село узнало?
так
-"баба Света" такое сказала, а у неё дом большой и красивый, ей можно верить!

Лохи не задаются вопросом, «Насколько это Правда?» и уж тем более, вопросом "Зачем баба Света такое сказала, какой у бабы Светы интерес?" :D

Понимаете?
Бедная Машка, сидящая с тремя детьми, с прекрасным мужем, просто напросто... не понравилась "жирной и пожмаканной бабе Свете", потому как и фигура у Машки хорошая и держится уверенно!
Вот "баба Света" и запустила слух, в отместку!
А "всё село", это как и "весь мир" - будет повторять то, что сказала "баба Света"!

По Лукашенку!
Не признавший выборы "Весь Мир" - это страны блока НАТО.
НАТО - военная организация, созданная для защиты интересов ИНВЕСТОРОВ, входящих в состав НАТО! Транснациональных корпораций!

Как бы "Крыша", как в 90-х у нас.

Если у Транснациональных корпораций, есть интерес в превращении Беларуси в "санитарную зону" между Западом и Россией, естественно - их "Крыша" НАТО, будет не признавать выборы!
И наоборот!
Если бы Лукашенко отдал страну Корпорациям, нагрёб кредитов МВФ, то «Весь Мир», признал бы выборы, при любых фальсификациях, молчал бы и при жестоких подавлениях протестов...

Если вы верите в то, что существует Добрый Царь, Добрый "Весь Мир", Добрый Капиталист и пр., ну... это уже неизлечимо.

Вот "вы", считаете себя Добрым и Честным?
Так продайте свой дом и отправьте бабло "бедным детям Сомали"!
Они тоже верят, что есть "добрый дядя с Украины, который о них думает каждую ночь"! :D
Что, слабо?
Самому жить надо?

Так какого ... мы ждём, что миллиардер "Жорж", продаст свой дом и подарит нам счастливое будущее?
"Жорж" похож на Лоха? Да нет, был бы Лохом - не было бы миллиардов!

Тогда зачем "Жорж" нам "помогает"?
Очень просто! Чтобы на нас, заработать себе ещё несколько млрд. баксов!
А на наше "Счастливое будущее", Жоржу наплевать, мы для него - букашки(анты).

Но "беларусские букашки", без "таракана" - подохнут, это факт.
:D
Но это их выбор!
наблюдаем! :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:44

  artsofpics написав:
  lapay написав:
  freeze написав:То что Лукашенко победил в этих так называемых выборах, это и так понятно, немного натянул голоса,

Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.

Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.

Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:52

Replay
Понять "добро" і "зло" не існує в природі! Ці поняття придумали люди. Якщо лев їсть зайця то він не злий, він просто хоче їсти.
А ось поняття "правда" і "брехня" є в природі. Якщо в бюлетені стоїть галочка напроти Тихановської, то до чого тут США, Китай, Росія, добро, зло чи інше? Вона(галочка) або стоїть або ні.
Я за ПРАВДУ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:56

andrijk777
Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?


Лукашенко предлагал пересчитать. Ссылку кинуть?
Оппозиция отказалась.
ну и, это - бесполезно, зная Причины Протеста.

Смотрите.
Предположим, пересчитали голоса на 10-ти участках!
Первый вариант!
Предположим, победил Лукащшенко, пусть не 80% а только 79!
Что скажет оппозиция?
будет говорить о массовых фальсификациях, ведь "если украли здесь процент, то где-то больше?"
Перевыборы будут требовать!

Второй вариант!
на проверяемых участках, насчитают 90% ЗА Лукашенко!
Оппозиция заявит о Громаднейших фальсификациях, подтасовках -т.к. "не может быть больше процентов, чем в целом по стране"!
Перевыборы будут требовать!

Блин, ну это Классика!

Любой вариант с пересчётом - не устроит оппозицию!
Любой вараинт перевыборов, в случае победы Лукашенко - не устроит оппозицию!

Просто потому, что всё затевалось по другим причинам, а не из-за Фальсификаций и Цели протестов, совершенно иные, а не "свержение диктатора"!

Цель - смена политического и экономического строя в Беларуси.

Видно -невооруженным взглядом.
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