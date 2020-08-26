Звичайно. А що є сумніви що я не довіряю вашим словам?
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:22
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:22
budivelnik
Перед тем, как ответить вам на
прошу уточнить, вы имеете в виду соответствие перечисленным вами критериям (читателей сайта финанс.юа) избирательных участков в Украине? Или что-то другое? Только дайте, пожалуйста, четкий конкретный ответ.
В своем посте я отвечал не вам (иначе в начале поставил бы ваш ник), ранее на этой ветке кто-то (не вспомню, а искать лень) ссылался на данные интернет-опросов, поэтому я и написал этот пост.
Потратьте менее минуты своего времени и посмотрите
После этого вопрос - почему Андрей не захотел продолжения разговора и пересчета голосов на выбранном им самим (Андреем) участке?
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:24
andrijk777
Именно!
Откуда сведения в США, что "против Тихановской", стояло больше галочек, чем против Лукашенко?
Кто сказал, что США это не придумали, чтобы вывести народ Беларуси на улицу и превратить Беларусь в горячую точку?
Если у США или у Вас, были бы зафиксированные доказательства победы Тиханоской, их бы представили!
Их нет, потому... что несмотря на фальсификации у Лукашенко(у всех провластных кандидатов, всегда есть фальсификации, если что), победил таки - Лукашенко.
Но, это, уже не важно...
Лукашенко - проиграл! Не выборы а информационную войну.
Раша не влезет, если не влезет НАТО.
А НАТО, незачем вводить войска, сами "протестующие" всё сделают, добьют Систему.
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:30
Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?
Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37
andrijk777
Читаем ответ оппозиции на предложение Лукашенко:
перевожу для ВАС, лично!
1. "Этой информации(о предложении пересчитать голоса) - у нас нет!
Вопрос к Вам! Можно ли согласиться на пересчёт, вот после Обнародования Лукашенком этой информации?
Лука, ТЫ сказал, что предлагал? Так давайте, считаем!
Но, нет...
2."мы точно знаем, что это сделать невозможно уже"... "пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова."
Вопрос к Вам! Колесникова, отказывается даже от такой возможности, как пересчёт голосов, ссылаясь на то, что "бюлетни уничтожены"!
Ослику понятно, что оппозиция - просто не заинтересована в пересчёте голосов!
Если бы была заинтересована, то Выступила бы с Заявлением:
"Если Лукашенко сказал, что согласен на пересчёт, то давайте пересчитывать! Пригласим наблюдателей и всё такое и пересчитаем!"
За язык, никто Луку не тянул! Сказал "я предлагал"? Сказал!
Почему оппозиция не воспользовалась предложением, пусть и постфактум?
Самое Интересное!
Вопрос к Вам!
Смена Конституции, вполне возможна, через Референдум!
Почуму оппозиция ПРОТИВ смены Конституции и досрочных, Новых выборов Президента и Депутатов?
Что не устраивало оппозицию в таком варианте, если по-Вашему, Тихановская - Победитель???
Ответить легко, на самом то деле.
Попробуйте!
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