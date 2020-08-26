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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:22

  Replay написав:andrijk777
Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?


Лукашенко предлагал пересчитать. Ссылку кинуть?
Оппозиция отказалась.

Звичайно. А що є сумніви що я не довіряю вашим словам?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:22

budivelnik
Перед тем, как ответить вам на
А Ви знаєте хоча б одну виборчу дільницю в Україні.яка б повністю відповідала
а - освітній
б - гендерній
в - віковій
д - професійній
і так далі ...читачів сторінок фінанс?

прошу уточнить, вы имеете в виду соответствие перечисленным вами критериям (читателей сайта финанс.юа) избирательных участков в Украине? Или что-то другое? Только дайте, пожалуйста, четкий конкретный ответ.


  andrijk777 написав:
  yanyura написав:И по интернет-опросам.
...

Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів!
Відразу видно рівень знань в основах соціології.

В своем посте я отвечал не вам (иначе в начале поставил бы ваш ник), ранее на этой ветке кто-то (не вспомню, а искать лень) ссылался на данные интернет-опросов, поэтому я и написал этот пост.

  andrijk777 написав:Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?


Потратьте менее минуты своего времени и посмотрите https://youtu.be/C0j5694M5sI?t=251
После этого вопрос - почему Андрей не захотел продолжения разговора и пересчета голосов на выбранном им самим (Андреем) участке?
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:24

andrijk777
Якщо в бюлетені стоїть галочка напроти Тихановської, то до чого тут США, Китай, Росія, добро, зло чи інше? Вона(галочка) або стоїть або ні.


Именно!
Откуда сведения в США, что "против Тихановской", стояло больше галочек, чем против Лукашенко? :D

Кто сказал, что США это не придумали, чтобы вывести народ Беларуси на улицу и превратить Беларусь в горячую точку? :D

Если у США или у Вас, были бы зафиксированные доказательства победы Тиханоской, их бы представили!

Их нет, потому... что несмотря на фальсификации у Лукашенко(у всех провластных кандидатов, всегда есть фальсификации, если что), победил таки - Лукашенко.

Но, это, уже не важно...
Лукашенко - проиграл! Не выборы а информационную войну.
Раша не влезет, если не влезет НАТО.
А НАТО, незачем вводить войска, сами "протестующие" всё сделают, добьют Систему.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:30

  andrijk777 написав:
  artsofpics написав:
  lapay написав:Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували.
Лукашенко вже не може включити задню.

Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.

Навіщо "ходити кругами"?
Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все!
Які проблеми це зробити?


Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?

Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37

andrijk777
Читаем ответ оппозиции на предложение Лукашенко:
"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура - уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова.


перевожу для ВАС, лично!
1. "Этой информации(о предложении пересчитать голоса) - у нас нет!
Вопрос к Вам! Можно ли согласиться на пересчёт, вот после Обнародования Лукашенком этой информации?
Лука, ТЫ сказал, что предлагал? Так давайте, считаем! :D

Но, нет...
2."мы точно знаем, что это сделать невозможно уже"... "пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова."
Вопрос к Вам! Колесникова, отказывается даже от такой возможности, как пересчёт голосов, ссылаясь на то, что "бюлетни уничтожены"!
Ослику понятно, что оппозиция - просто не заинтересована в пересчёте голосов!

Если бы была заинтересована, то Выступила бы с Заявлением:
"Если Лукашенко сказал, что согласен на пересчёт, то давайте пересчитывать! Пригласим наблюдателей и всё такое и пересчитаем!"

За язык, никто Луку не тянул! Сказал "я предлагал"? Сказал!

Почему оппозиция не воспользовалась предложением, пусть и постфактум? :D




Также Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.


Самое Интересное!
Вопрос к Вам!
Смена Конституции, вполне возможна, через Референдум!
Почуму оппозиция ПРОТИВ смены Конституции и досрочных, Новых выборов Президента и Депутатов? :D

Что не устраивало оппозицию в таком варианте, если по-Вашему, Тихановская - Победитель???

Ответить легко, на самом то деле.
Попробуйте!
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