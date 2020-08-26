Додано: Чет 27 сер, 2020 15:37

"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура - уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова.

Также Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.

Читаем ответ оппозиции на предложение Лукашенко:перевожу для ВАС, лично!1. "Этой информации(о предложении пересчитать голоса) - у нас нет!! Можно ли согласиться на пересчёт, вот после Обнародования Лукашенком этой информации?Но, нет...2."мы точно знаем, что это сделать невозможно уже"... "пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова."Колесникова, отказывается даже от такой возможности, как пересчёт голосов, ссылаясь на то, что "бюлетни уничтожены"!Ослику понятно, что оппозиция - просто не заинтересована в пересчёте голосов!Если бы была заинтересована, то Выступила бы с Заявлением:"Если Лукашенко сказал, что согласен на пересчёт, то давайте пересчитывать! Пригласим наблюдателей и всё такое и пересчитаем!"За язык, никто Луку не тянул! Сказал "я предлагал"? Сказал!Почему оппозиция не воспользовалась предложением, пусть и постфактум?Самое Интересное!Смена Конституции, вполне возможна, через Референдум!Почуму оппозиция ПРОТИВ смены Конституции и досрочных, Новых выборов Президента и Депутатов?Что не устраивало оппозицию в таком варианте, если по-Вашему, Тихановская - Победитель???Ответить легко, на самом то деле.Попробуйте!