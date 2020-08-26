А Ви знаєте хоча б одну виборчу дільницю в Україні.яка б повністю відповідала а - освітній б - гендерній в - віковій д - професійній і так далі ...читачів сторінок фінанс?
прошу уточнить, вы имеете в виду соответствие перечисленным вами критериям (читателей сайта финанс.юа) избирательных участков в Украине? Или что-то другое? Только дайте, пожалуйста, четкий конкретный ответ.
andrijk777 написав:
yanyura написав:И по интернет-опросам. ...
Прирівняв інтернет-опитування до екзит-полів! Відразу видно рівень знань в основах соціології.
В своем посте я отвечал не вам (иначе в начале поставил бы ваш ник), ранее на этой ветке кто-то (не вспомню, а искать лень) ссылался на данные интернет-опросов, поэтому я и написал этот пост.
andrijk777 написав:Навіщо "ходити кругами"? Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все! Які проблеми це зробити?
Потратьте менее минуты своего времени и посмотрите https://youtu.be/C0j5694M5sI?t=251 После этого вопрос - почему Андрей не захотел продолжения разговора и пересчета голосов на выбранном им самим (Андреем) участке?
lapay написав:Якби він пішов на перевибори, то програв би, тому що виплили б такі жахливі факти, що навіть старушки-совкофілки почали б замислюватись, за якого монстра вони голосували. Лукашенко вже не може включити задню.
Если кругами ходить на перевыборы, то однажды таки победит нужный кандидат.
Навіщо "ходити кругами"? Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все! Які проблеми це зробити?
Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
andrijk777 Читаем ответ оппозиции на предложение Лукашенко:
"Этой информации у нас нет. Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура - уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова.
перевожу для ВАС, лично! 1. "Этой информации(о предложении пересчитать голоса) - у нас нет! Вопрос к Вам! Можно ли согласиться на пересчёт, вот после Обнародования Лукашенком этой информации? Лука, ТЫ сказал, что предлагал? Так давайте, считаем!
Но, нет... 2."мы точно знаем, что это сделать невозможно уже"... "пересчет голосов сейчас невозможен", - сказала Колесникова." Вопрос к Вам! Колесникова, отказывается даже от такой возможности, как пересчёт голосов, ссылаясь на то, что "бюлетни уничтожены"! Ослику понятно, что оппозиция - просто не заинтересована в пересчёте голосов!
Если бы была заинтересована, то Выступила бы с Заявлением: "Если Лукашенко сказал, что согласен на пересчёт, то давайте пересчитывать! Пригласим наблюдателей и всё такое и пересчитаем!"
За язык, никто Луку не тянул! Сказал "я предлагал"? Сказал!
Почему оппозиция не воспользовалась предложением, пусть и постфактум?
Также Лукашенко назвал условие для проведения новых президентских выборов в Беларуси. Он призвал изменить Конституцию и по новому основному закону провести выборы парламента, президента и местных органов власти.
Самое Интересное! Вопрос к Вам! Смена Конституции, вполне возможна, через Референдум! Почуму оппозиция ПРОТИВ смены Конституции и досрочных, Новых выборов Президента и Депутатов?
Что не устраивало оппозицию в таком варианте, если по-Вашему, Тихановская - Победитель???
Replay написав:Смена Конституции, вполне возможна, через Референдум! Почуму оппозиция ПРОТИВ смены Конституции и досрочных, Новых выборов Президента и Депутатов?
Что не устраивало оппозицию в таком варианте, если по-Вашему, Тихановская - Победитель???
Ответить легко, на самом то деле. Попробуйте!
Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Навіщо "ходити кругами"? Достатньо під телекамери перерахувати усі бюлетені. Навіть не всі, а на 10 дільницях. І все! Які проблеми це зробити?
Потратьте менее минуты своего времени и посмотрите https://youtu.be/C0j5694M5sI?t=251 После этого вопрос - почему Андрей не захотел продолжения разговора и пересчета голосов на выбранном им самим (Андреем) участке?
Тому що Андрей крутив гайки на заводі і він не звик що йому в очі нагло брешуть. А тим більше президент його країни. Тому він і "стушувався". Я впевнений що будь-яка непідготовлена людина(і навіть я) "стушувались" би в такій ситуації. Це просто патова ситуація для Андрея - політик з 30-річним досвідом, який постійно бреше і головне вміє брехати, легко "загрузить" простого робочого.
Lion+ написав: Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Где это диктатор "стрелял себе в ногу"?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Насчет пересчета не знаю, но выборы под наблюдением веб-камер уже проводились в Украине в 2012-м:
Документом також передбачено, що на кожній виборчій дільниці для здійснення відеоспостереження буде встановлено дві веб-камери, які будуть підключені до ноутбука, який зберігатиметься в спеціальній шафі. Одна з веб-камер буде розташована таким чином, щоб забезпечити спостереження за урною для голосування, інша - за представниками відповідної дільничної виборчої комісії.
Трансляція зображення з веб-камер здійснюватиметься з моменту початку голосування до 20 години вечора. Після завершення голосування трансляція припиняється, а камери працюватимуть в режимі запису до моменту підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування. Порядок також передбачає, що запис з веб-камер зберігається протягом одного року після оприлюднення результатів виборів.
"17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Портал http://www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі Інтернет в реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради України з будь-якої точки світу", - наголошено в повідомленні.
З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів. ... "На порталі http://www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня, для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами або виборчі дільниці за їх номерами.
Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти потрібні адреси дільниць і додати їх у список перегляду.
У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці.