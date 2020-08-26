Lion+ написав: Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Где это диктатор "стрелял себе в ногу"?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Насчет пересчета не знаю, но выборы под наблюдением веб-камер уже проводились в Украине в 2012-м:
Документом також передбачено, що на кожній виборчій дільниці для здійснення відеоспостереження буде встановлено дві веб-камери, які будуть підключені до ноутбука, який зберігатиметься в спеціальній шафі. Одна з веб-камер буде розташована таким чином, щоб забезпечити спостереження за урною для голосування, інша - за представниками відповідної дільничної виборчої комісії.
Трансляція зображення з веб-камер здійснюватиметься з моменту початку голосування до 20 години вечора. Після завершення голосування трансляція припиняється, а камери працюватимуть в режимі запису до моменту підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування. Порядок також передбачає, що запис з веб-камер зберігається протягом одного року після оприлюднення результатів виборів.
"17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Портал http://www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі Інтернет в реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради України з будь-якої точки світу", - наголошено в повідомленні.
З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів. ... "На порталі http://www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня, для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами або виборчі дільниці за їх номерами.
Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти потрібні адреси дільниць і додати їх у список перегляду.
У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці.