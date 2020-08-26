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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:52

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:
  Lion+ написав:
Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?

Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.

Где это диктатор "стрелял себе в ногу"?

Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.

Насчет пересчета не знаю, но выборы под наблюдением веб-камер уже проводились в Украине в 2012-м:
Документом також передбачено, що на кожній виборчій дільниці для здійснення відеоспостереження буде встановлено дві веб-камери, які будуть підключені до ноутбука, який зберігатиметься в спеціальній шафі. Одна з веб-камер буде розташована таким чином, щоб забезпечити спостереження за урною для голосування, інша - за представниками відповідної дільничної виборчої комісії.

Трансляція зображення з веб-камер здійснюватиметься з моменту початку голосування до 20 години вечора. Після завершення голосування трансляція припиняється, а камери працюватимуть в режимі запису до моменту підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування. Порядок також передбачає, що запис з веб-камер зберігається протягом одного року після оприлюднення результатів виборів.

https://lb.ua/news/2012/09/13/170416_ts ... apisi.html
"17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Портал http://www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі Інтернет в реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради України з будь-якої точки світу", - наголошено в повідомленні.

З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів.
...
"На порталі http://www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня, для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами або виборчі дільниці за їх номерами.

Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти потрібні адреси дільниць і додати їх у список перегляду.

У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці.

https://lb.ua/news/2012/10/17/174775_uk ... stemu.html

Однако зам. главы ЦИК (Мегера) еще до выборов заявил, что это наблюдение не сможет исключить фальсификации.


Ну я же конкретный аналог посчета именно результатов спрашиваю, а не голосования, которое по сути ничего не дает.
Lion+
 
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