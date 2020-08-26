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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 91929394>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:52

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:
  Lion+ написав:
Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?

Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.

Где это диктатор "стрелял себе в ногу"?

Год и страну в студию :попкорн:
Хотелось бы на этот цирк посмотреть.

Насчет пересчета не знаю, но выборы под наблюдением веб-камер уже проводились в Украине в 2012-м:
Документом також передбачено, що на кожній виборчій дільниці для здійснення відеоспостереження буде встановлено дві веб-камери, які будуть підключені до ноутбука, який зберігатиметься в спеціальній шафі. Одна з веб-камер буде розташована таким чином, щоб забезпечити спостереження за урною для голосування, інша - за представниками відповідної дільничної виборчої комісії.

Трансляція зображення з веб-камер здійснюватиметься з моменту початку голосування до 20 години вечора. Після завершення голосування трансляція припиняється, а камери працюватимуть в режимі запису до моменту підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування. Порядок також передбачає, що запис з веб-камер зберігається протягом одного року після оприлюднення результатів виборів.

https://lb.ua/news/2012/09/13/170416_ts ... apisi.html
"17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Портал http://www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі Інтернет в реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради України з будь-якої точки світу", - наголошено в повідомленні.

З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів.
...
"На порталі http://www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня, для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами або виборчі дільниці за їх номерами.

Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти потрібні адреси дільниць і додати їх у список перегляду.

У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці.

https://lb.ua/news/2012/10/17/174775_uk ... stemu.html

Однако зам. главы ЦИК (Мегера) еще до выборов заявил, что это наблюдение не сможет исключить фальсификации.


Ну я же конкретный аналог посчета именно результатов спрашиваю, а не голосования, которое по сути ничего не дает.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:35

lapay
Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.

Вот эти все вопросы, как раз и обсуждаются в Кратчайший срок, привлекая иностранных наблюдателей, посредников.
Если вспомнить 2014-й год, то Меркеть и компания, приезжали в Киев и провели переговоры между Януковичем и Оппозицией(Яценюк, Кличко и др.) и достигли договорённости о проведении досрочных выборов Презилента Украины, через 3 месяца(если не ошибаюсь)!
И что дальше, напомнить?
Оппозиция нападает на склады оружия в Западной Украине, захватывает их и с оружием - направляется в Киев!
Утром, несмотря на договорённости с ЕС, оппозиция начинает шествие в сторону Администрации Президента.
Какме-то снайперы(так и не нашли ведь стрелявших, там следствие всё идёт и идёт), открывает огонь как по демонстрантам, так и по ОМОН-у! Массовые жертвы!
Народ негодует, Янукович - бежит!
Годы проходят, деревья с пулевыми отверстиями спилили(видимо, чтобы никто и не узнал, откуда стреляли???).

Скажите. А зачем нужно было вот это шествие "попа Гапона", да ещё с оружием к администрации, если уже были подписаны Договорённости о Перевыборах и если уж так народ ненавидел Януковича и был ЗА "ассоциацию с ЕС", то чего бояться народу ... перевыборов?
Вдумайтесь! Перевыборы, уходит Янукович, Крым - остаётся в составе Украины! Донбасс, Луганс, никаких тебе сепаров и пр.!

А может, всё, немного иначе?
Да, Януковича -не любили! Это факт! За "путинскую" вертикаль власти в Украине, за олигархат(который, кстати, сохранился и сегодня, несмотря на то, что 6-лет, как Янукович свергнут!).

А вот с Ассоциацией, наоборот.
Учитывая нарастающий поток информации о том, что же за Условия "ассоциации с ЕС", и к чем они приведут(высокие тарифы, коммуналка, закрытие массы предприятий и пр.), ясно... что на Переаыборах летом 2014-го, победа "проевропейского кандидата" - малореальна!
Именно поэтому, несмотря на договорённости о Перевыборах, "кто-то" дал указ - "Идти выгонять кабана-Януковича"! Чтобы однозначно "продавить" Ассоциацию!

И это - прекрасно, что мы, живём сейчас в Свободной, Европейской Украине а не в подобии Беларуси, пусть и с дешевой коммуналкой, но с "совковым населением"!

Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил!
Важно, что будет дальше!
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:45

Re: Політична ситуація в Білорусі

Пора запускать ЗЕленых вежливых людей.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:55

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил!
Важно, что будет дальше!

Якраз не важливо, що буде далі. Ваша справа маленька - організовуйте чесні конкурентні вибори, чесно змагайтесь і майте мужність визнати поразку. Це все, що потрібно від влади. Не хоче - змусимо. По хорошому, чи по поганому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:00

andrijk777
Тому що Андрей крутив гайки на заводі і він не звик що йому в очі нагло брешуть.

ВАЖНО!
Пересмотрите ролик, по Вашей ссылке!
"Средняя зарплата у Андреев -1500 рублей беларусских"

Знаете, сколько это?
15 000 грн!
Внимание!
Ваш "гайковерт" Андрей, получает более 500 баксов, при коммуналке в 30 зелёных и бесплатной медицине, образовании, ровных дорогах и чистых парках, открытых в ЕС границах!
И Андрею.... "надоело" всё это! :D
Ну не лох?
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:11

lapay
Якраз не важливо, що буде далі. Ваша справа маленька - організовуйте чесні конкурентні вибори, чесно змагайтесь і майте мужність визнати поразку. Це все, що потрібно від влади. Не хоче - змусимо. По хорошому, чи по поганому.

Назовите мне, в какой стране были реально Честные выборы, за последние годы?

Например, в какой стране, все кандидаты -имели равный доступ к СМИ? :D
Вы не думали, что если у "мыколы" все каналы куплены, бигморды развешаны,а у "василька" - ноль, то "василько" никак не сможет выиграть у "мыколы", т.к. о существовании "василька", большинство избирателей и не узнает!

Какие же это "честные выборы"?

А "владу" - Вы ничего не "змусите"!
Потому, что "Влада" - это не Зеленский.
Как ему скажут олигархи и "центр управления", так он и сделает!
Отказался бы повышать цены на газ, для населения, ему бы кредит МВФ не дали, устроили девал и импичмент, с поднятием на виллах!

А так, всё гуд! Сообщили, что и как и "народный президент" - нагнул народ! :D

Смените его? Другого предложат, который тоже..будет "что-то" обещать, красиво говорить, но Управлять им, будут другие Кукловоды и ничего не изменится, на самом деле!

Вот это, "мы выбираем власть" или "недра принадлежат народу", ну это для конкретных лохов "Считалки".

Недра, Власть, Земля, наши Жизни - всё принадлежит тем, у кого Огромные деньги!
А народу, принадлежит только Право пахать "обогащать олигархов", продавать недра, леса и пр.! :D
Ага, ещё у народа есть право на смерть!
Вот, хоть это, сложно забрать! :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:14

2020-08-27

2020-08-27

1) Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в намерении аннексировать Гродненскую область

Сошедший с ума диктатор

2) Лукашенко говорит, что готов на диалог с народом, но не со всем
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства

А отбирать представителей коллективов будет КГБ РБ

3) Лукашенко угрожает протестующим студентам: Кто пойдет на улицу – отправим в армию
Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности

Это ты лично, Лука, в опасности.
А студенты вполне готовы учится.

4) Польша требует от Путина отказаться от планов военной интервенции в Беларусь
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, нарушающего международное право и права человека белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу", - написал Моравецкий.

Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси
Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.

Ранее я писал, что вербовали из ДНР/ЛНР для отправки в РБ. Явно вербовали в этот резерв
Но "эксперт" Replay с пеной у рта доказывал, что такого не может быть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:23

Re: Політична ситуація в Білорусі

  Replay написав:Назовите мне, в какой стране были реально Честные выборы, за последние годы?

Например, в какой стране, все кандидаты -имели равный доступ к СМИ?
Вы не думали, что если у "мыколы" все каналы куплены, бигморды развешаны,а у "василька" - ноль, то "василько" никак не сможет выиграть у "мыколы", т.к. о существовании "василька", большинство избирателей и не узнает!

Какие же это "честные выборы"?

В цивілізованих країнах, навіть в Україні. Блогери роблять себе самі. Можна і ніжками всіх обійти, так теж вигравали, в дев'яностих.
Не в грошах щастя, а в бажанні стати політиком, і в праці, в цьому напрямку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:23

  Replay написав:lapay
Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.

Вот эти все вопросы, как раз и обсуждаются в Кратчайший срок, привлекая иностранных наблюдателей, посредников.
Если вспомнить 2014-й год, то Меркеть и компания, приезжали в Киев и провели переговоры между Януковичем и Оппозицией(Яценюк, Кличко и др.) и достигли договорённости о проведении досрочных выборов Презилента Украины, через 3 месяца(если не ошибаюсь)!
И что дальше, напомнить?
Оппозиция нападает на склады оружия в Западной Украине, захватывает их и с оружием - направляется в Киев!
Утром, несмотря на договорённости с ЕС, оппозиция начинает шествие в сторону Администрации Президента.
Какме-то снайперы(так и не нашли ведь стрелявших, там следствие всё идёт и идёт), открывает огонь как по демонстрантам, так и по ОМОН-у! Массовые жертвы!
Народ негодует, Янукович - бежит!
Годы проходят, деревья с пулевыми отверстиями спилили(видимо, чтобы никто и не узнал, откуда стреляли???).

Скажите. А зачем нужно было вот это шествие "попа Гапона", да ещё с оружием к администрации, если уже были подписаны Договорённости о Перевыборах и если уж так народ ненавидел Януковича и был ЗА "ассоциацию с ЕС", то чего бояться народу ... перевыборов?
Вдумайтесь! Перевыборы, уходит Янукович, Крым - остаётся в составе Украины! Донбасс, Луганс, никаких тебе сепаров и пр.!

А может, всё, немного иначе?
Да, Януковича -не любили! Это факт! За "путинскую" вертикаль власти в Украине, за олигархат(который, кстати, сохранился и сегодня, несмотря на то, что 6-лет, как Янукович свергнут!).

А вот с Ассоциацией, наоборот.
Учитывая нарастающий поток информации о том, что же за Условия "ассоциации с ЕС", и к чем они приведут(высокие тарифы, коммуналка, закрытие массы предприятий и пр.), ясно... что на Переаыборах летом 2014-го, победа "проевропейского кандидата" - малореальна!
Именно поэтому, несмотря на договорённости о Перевыборах, "кто-то" дал указ - "Идти выгонять кабана-Януковича"! Чтобы однозначно "продавить" Ассоциацию!

И это - прекрасно, что мы, живём сейчас в Свободной, Европейской Украине а не в подобии Беларуси, пусть и с дешевой коммуналкой, но с "совковым населением"!

Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил!
Важно, что будет дальше!

Скажите. А чому народ повинен слухати всяких Меркель і Ко, Янека, Яценюка, Кличка і т.д.? Вони собі між собою домовлялись - хай вони це і виконують.
Народ 3 місяці воював з Янеком не для того щоб Меркель і Ко про щось там домовлялись.

Те саме в Білорусі - народ так вирішив! Народ проголосував - народ бажає щоб його воля здійснилася.
У вас немає такого поняття, як "народ" - так це ваші проблеми.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:35

  Replay написав:ВАЖНО!
Пересмотрите ролик, по Вашей ссылке!
"Средняя зарплата у Андреев -1500 рублей беларусских"

Це не мій лінк.
Ну це просто чергова брехня!
Ролик відверто про-Лукашенківський. Відповідно "середня зарплата" озвучена в ролику - брехня.

Ну ви самі головою подумайте!! Якби в дядька було 500$, при "коммуналке в 30 зелёных и бесплатной медицине, образовании, ровных дорогах и чистых парках, открытых в ЕС границах" - він би пішов страйкувати?? Вроді на ідіота він не схожий.
andrijk777
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