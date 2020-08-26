Додано: Чет 27 сер, 2020 17:35

Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.

Вот эти все вопросы, как раз и обсуждаются в Кратчайший срок, привлекая иностранных наблюдателей, посредников.Если вспомнить 2014-й год, то Меркеть и компания, приезжали в Киев и провели переговоры между Януковичем и Оппозицией(Яценюк, Кличко и др.) и достигли договорённости о проведении досрочных выборов Презилента Украины, через 3 месяца(если не ошибаюсь)!И что дальше, напомнить?Оппозиция нападает на склады оружия в Западной Украине, захватывает их и с оружием - направляется в Киев!Утром, несмотря на договорённости с ЕС, оппозиция начинает шествие в сторону Администрации Президента.Какме-то снайперы(так и не нашли ведь стрелявших, там следствие всё идёт и идёт), открывает огонь как по демонстрантам, так и по ОМОН-у! Массовые жертвы!Народ негодует, Янукович - бежит!Годы проходят, деревья с пулевыми отверстиями спилили(видимо, чтобы никто и не узнал, откуда стреляли???).Скажите. А зачем нужно было вот это шествие "попа Гапона", да ещё с оружием к администрации, если уже были подписаны Договорённости о Перевыборах и если уж так народ ненавидел Януковича и был ЗА "ассоциацию с ЕС", то чего бояться народу ... перевыборов?Вдумайтесь! Перевыборы, уходит Янукович, Крым - остаётся в составе Украины! Донбасс, Луганс, никаких тебе сепаров и пр.!А может, всё, немного иначе?Да, Януковича -не любили! Это факт! За "путинскую" вертикаль власти в Украине, за олигархат(который, кстати, сохранился и сегодня, несмотря на то, что 6-лет, как Янукович свергнут!).А вот с Ассоциацией, наоборот.Учитывая нарастающий поток информации о том, что же за Условия "ассоциации с ЕС", и к чем они приведут(высокие тарифы, коммуналка, закрытие массы предприятий и пр.), ясно... что на Переаыборах летом 2014-го, победа "проевропейского кандидата" - малореальна!Именно поэтому, несмотря на договорённости о Перевыборах, "кто-то" дал указ - "Идти выгонять кабана-Януковича"! Чтобы однозначно "продавить" Ассоциацию!И это - прекрасно, что мы, живём сейчас в Свободной, Европейской Украине а не в подобии Беларуси, пусть и с дешевой коммуналкой, но с "совковым населением"!Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил!Важно, что будет дальше!