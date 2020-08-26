Lion+ написав: Где это под телекамеры пересчет 10% бюллетней проводили?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Где это диктатор "стрелял себе в ногу"?
Год и страну в студию :попкорн: Хотелось бы на этот цирк посмотреть.
Насчет пересчета не знаю, но выборы под наблюдением веб-камер уже проводились в Украине в 2012-м:
Документом також передбачено, що на кожній виборчій дільниці для здійснення відеоспостереження буде встановлено дві веб-камери, які будуть підключені до ноутбука, який зберігатиметься в спеціальній шафі. Одна з веб-камер буде розташована таким чином, щоб забезпечити спостереження за урною для голосування, інша - за представниками відповідної дільничної виборчої комісії.
Трансляція зображення з веб-камер здійснюватиметься з моменту початку голосування до 20 години вечора. Після завершення голосування трансляція припиняється, а камери працюватимуть в режимі запису до моменту підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підсумки голосування. Порядок також передбачає, що запис з веб-камер зберігається протягом одного року після оприлюднення результатів виборів.
"17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні. Портал http://www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі Інтернет в реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради України з будь-якої точки світу", - наголошено в повідомленні.
З 18 жовтня система почне функціонувати в режимі реєстрації користувачів. ... "На порталі http://www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня, для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту", - йдеться в повідомленні.
Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їх назвами або виборчі дільниці за їх номерами.
Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти потрібні адреси дільниць і додати їх у список перегляду.
У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці.
Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.
Вот эти все вопросы, как раз и обсуждаются в Кратчайший срок, привлекая иностранных наблюдателей, посредников. Если вспомнить 2014-й год, то Меркеть и компания, приезжали в Киев и провели переговоры между Януковичем и Оппозицией(Яценюк, Кличко и др.) и достигли договорённости о проведении досрочных выборов Презилента Украины, через 3 месяца(если не ошибаюсь)! И что дальше, напомнить? Оппозиция нападает на склады оружия в Западной Украине, захватывает их и с оружием - направляется в Киев! Утром, несмотря на договорённости с ЕС, оппозиция начинает шествие в сторону Администрации Президента. Какме-то снайперы(так и не нашли ведь стрелявших, там следствие всё идёт и идёт), открывает огонь как по демонстрантам, так и по ОМОН-у! Массовые жертвы! Народ негодует, Янукович - бежит! Годы проходят, деревья с пулевыми отверстиями спилили(видимо, чтобы никто и не узнал, откуда стреляли???).
Скажите. А зачем нужно было вот это шествие "попа Гапона", да ещё с оружием к администрации, если уже были подписаны Договорённости о Перевыборах и если уж так народ ненавидел Януковича и был ЗА "ассоциацию с ЕС", то чего бояться народу ... перевыборов? Вдумайтесь! Перевыборы, уходит Янукович, Крым - остаётся в составе Украины! Донбасс, Луганс, никаких тебе сепаров и пр.!
А может, всё, немного иначе? Да, Януковича -не любили! Это факт! За "путинскую" вертикаль власти в Украине, за олигархат(который, кстати, сохранился и сегодня, несмотря на то, что 6-лет, как Янукович свергнут!).
А вот с Ассоциацией, наоборот. Учитывая нарастающий поток информации о том, что же за Условия "ассоциации с ЕС", и к чем они приведут(высокие тарифы, коммуналка, закрытие массы предприятий и пр.), ясно... что на Переаыборах летом 2014-го, победа "проевропейского кандидата" - малореальна! Именно поэтому, несмотря на договорённости о Перевыборах, "кто-то" дал указ - "Идти выгонять кабана-Януковича"! Чтобы однозначно "продавить" Ассоциацию!
И это - прекрасно, что мы, живём сейчас в Свободной, Европейской Украине а не в подобии Беларуси, пусть и с дешевой коммуналкой, но с "совковым населением"!
Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил! Важно, что будет дальше!
Replay написав:Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил! Важно, что будет дальше!
Якраз не важливо, що буде далі. Ваша справа маленька - організовуйте чесні конкурентні вибори, чесно змагайтесь і майте мужність визнати поразку. Це все, що потрібно від влади. Не хоче - змусимо. По хорошому, чи по поганому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тому що Андрей крутив гайки на заводі і він не звик що йому в очі нагло брешуть.
ВАЖНО! Пересмотрите ролик, по Вашей ссылке! "Средняя зарплата у Андреев -1500 рублей беларусских"
Знаете, сколько это? 15 000 грн! Внимание! Ваш "гайковерт" Андрей, получает более 500 баксов, при коммуналке в 30 зелёных и бесплатной медицине, образовании, ровных дорогах и чистых парках, открытых в ЕС границах! И Андрею.... "надоело" всё это! Ну не лох?
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Якраз не важливо, що буде далі. Ваша справа маленька - організовуйте чесні конкурентні вибори, чесно змагайтесь і майте мужність визнати поразку. Це все, що потрібно від влади. Не хоче - змусимо. По хорошому, чи по поганому.
Назовите мне, в какой стране были реально Честные выборы, за последние годы?
Например, в какой стране, все кандидаты -имели равный доступ к СМИ? Вы не думали, что если у "мыколы" все каналы куплены, бигморды развешаны,а у "василька" - ноль, то "василько" никак не сможет выиграть у "мыколы", т.к. о существовании "василька", большинство избирателей и не узнает!
Какие же это "честные выборы"?
А "владу" - Вы ничего не "змусите"! Потому, что "Влада" - это не Зеленский. Как ему скажут олигархи и "центр управления", так он и сделает! Отказался бы повышать цены на газ, для населения, ему бы кредит МВФ не дали, устроили девал и импичмент, с поднятием на виллах!
А так, всё гуд! Сообщили, что и как и "народный президент" - нагнул народ!
Смените его? Другого предложат, который тоже..будет "что-то" обещать, красиво говорить, но Управлять им, будут другие Кукловоды и ничего не изменится, на самом деле!
Вот это, "мы выбираем власть" или "недра принадлежат народу", ну это для конкретных лохов "Считалки".
Недра, Власть, Земля, наши Жизни - всё принадлежит тем, у кого Огромные деньги! А народу, принадлежит только Право пахать "обогащать олигархов", продавать недра, леса и пр.! Ага, ещё у народа есть право на смерть! Вот, хоть это, сложно забрать!
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства
А отбирать представителей коллективов будет КГБ РБ
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, нарушающего международное право и права человека белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу", - написал Моравецкий.
Replay написав:Назовите мне, в какой стране были реально Честные выборы, за последние годы?
Например, в какой стране, все кандидаты -имели равный доступ к СМИ? Вы не думали, что если у "мыколы" все каналы куплены, бигморды развешаны,а у "василька" - ноль, то "василько" никак не сможет выиграть у "мыколы", т.к. о существовании "василька", большинство избирателей и не узнает!
Какие же это "честные выборы"?
В цивілізованих країнах, навіть в Україні. Блогери роблять себе самі. Можна і ніжками всіх обійти, так теж вигравали, в дев'яностих. Не в грошах щастя, а в бажанні стати політиком, і в праці, в цьому напрямку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Скільки часу буде проходити цей процес? Як будуть проходити вибори потім? Питання не в самих повторних виборах, а в тому, як ці вибори, передвиборчі змагання і підрахунок голосів буде проходити. Якщо так, як раніше, то вони нафіг не потрібні. Ми не проти виборів в Білорусі чи Лугандоні, ми проти виборів в умовах окупації, зовнішньої чи внутрішньої, як в Білорусі.
Вот эти все вопросы, как раз и обсуждаются в Кратчайший срок, привлекая иностранных наблюдателей, посредников. Если вспомнить 2014-й год, то Меркеть и компания, приезжали в Киев и провели переговоры между Януковичем и Оппозицией(Яценюк, Кличко и др.) и достигли договорённости о проведении досрочных выборов Презилента Украины, через 3 месяца(если не ошибаюсь)! И что дальше, напомнить? Оппозиция нападает на склады оружия в Западной Украине, захватывает их и с оружием - направляется в Киев! Утром, несмотря на договорённости с ЕС, оппозиция начинает шествие в сторону Администрации Президента. Какме-то снайперы(так и не нашли ведь стрелявших, там следствие всё идёт и идёт), открывает огонь как по демонстрантам, так и по ОМОН-у! Массовые жертвы! Народ негодует, Янукович - бежит! Годы проходят, деревья с пулевыми отверстиями спилили(видимо, чтобы никто и не узнал, откуда стреляли???).
Скажите. А зачем нужно было вот это шествие "попа Гапона", да ещё с оружием к администрации, если уже были подписаны Договорённости о Перевыборах и если уж так народ ненавидел Януковича и был ЗА "ассоциацию с ЕС", то чего бояться народу ... перевыборов? Вдумайтесь! Перевыборы, уходит Янукович, Крым - остаётся в составе Украины! Донбасс, Луганс, никаких тебе сепаров и пр.!
А может, всё, немного иначе? Да, Януковича -не любили! Это факт! За "путинскую" вертикаль власти в Украине, за олигархат(который, кстати, сохранился и сегодня, несмотря на то, что 6-лет, как Янукович свергнут!).
А вот с Ассоциацией, наоборот. Учитывая нарастающий поток информации о том, что же за Условия "ассоциации с ЕС", и к чем они приведут(высокие тарифы, коммуналка, закрытие массы предприятий и пр.), ясно... что на Переаыборах летом 2014-го, победа "проевропейского кандидата" - малореальна! Именно поэтому, несмотря на договорённости о Перевыборах, "кто-то" дал указ - "Идти выгонять кабана-Януковича"! Чтобы однозначно "продавить" Ассоциацию!
И это - прекрасно, что мы, живём сейчас в Свободной, Европейской Украине а не в подобии Беларуси, пусть и с дешевой коммуналкой, но с "совковым населением"!
Так что, не важно, кто там и за кого "крестик" поставил! Важно, что будет дальше!
Скажите. А чому народ повинен слухати всяких Меркель і Ко, Янека, Яценюка, Кличка і т.д.? Вони собі між собою домовлялись - хай вони це і виконують. Народ 3 місяці воював з Янеком не для того щоб Меркель і Ко про щось там домовлялись.
Те саме в Білорусі - народ так вирішив! Народ проголосував - народ бажає щоб його воля здійснилася. У вас немає такого поняття, як "народ" - так це ваші проблеми.
Replay написав:ВАЖНО! Пересмотрите ролик, по Вашей ссылке! "Средняя зарплата у Андреев -1500 рублей беларусских"
Це не мій лінк. Ну це просто чергова брехня! Ролик відверто про-Лукашенківський. Відповідно "середня зарплата" озвучена в ролику - брехня.
Ну ви самі головою подумайте!! Якби в дядька було 500$, при "коммуналке в 30 зелёных и бесплатной медицине, образовании, ровных дорогах и чистых парках, открытых в ЕС границах" - він би пішов страйкувати?? Вроді на ідіота він не схожий.