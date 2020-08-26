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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:37

pesikot
Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси



Согласно договору коллективной безопастности, введение военных подразделений России на территорию Беларуси, возможно при внешней агрессии, но не при гражданских конфликтах.

Сформирован "резерв правоохранителей", из числа полиции России, погуглите.
Применять их, пока что, никто не собирается.

Ясно, что если даже введут "полицию России", реакция Запада, будет однозначно негативной, с введением санкций. :D

Касаемо Польши и её планов на территорию Беларуси.
Польша, как и любая другая нация с сильными Амбициями, претендует на то, чтобы занимать достойное место в мире а не "страдать о своей несчастной доле". :D

Просто, в Этом мире... или ты "кого-то" или тебя "кто-то".
По критериям выживания "бизнеса", его конкурентоспособности и создаются "кооперации" различных государственных объединений.
Общий рынок, ресурсы и пр.

То, что Польша возродает Речь Посполитую, "мелькало" в интернете.
Есть такие течения, небезосновательные. :D
Судя по "слухам", там и значительная часть Украины не останется без Польского внимания.
Увидим, вот лет 10-ть и всё будет видно.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:50

andrijk777
У вас немає такого поняття, як "народ" - так це ваші проблеми.

До 1991-го года, в СРСР, этот же народ - поддерживал коммунистов, голосовал за них на местных выборах? :D

Далее.
Вот, можно найти в сети выражение Члена КПСС Ирины Фарион, в котором она превозносила русский язык перед украинским.
Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!
Так вот вопрос!
Ирину насильно в КПСС загоняли, под пытками или Ирина просто Карьеру делала? :D
Она "народ" или не "народ"?
Если она народ, Вам не кажется, что народ голосует несознательно а просто, народом манипулируют? :D

Вы правда считаете, что "майдан мог сам собраться"(что у нас, что в Беларуси), что "майдан мог сам решить и пойти брать офис президента" и пр.?

нет
Без призывов Лидеров, ничего не происходит.
Если у протестов нет лидеров, то народ - просто громит магазины...
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56

  Replay написав:Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!

Ні, не знаю.
А ХТО вона така?
andrijk777
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