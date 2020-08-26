Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси
Согласно договору коллективной безопастности, введение военных подразделений России на территорию Беларуси, возможно при внешней агрессии, но не при гражданских конфликтах.
Сформирован "резерв правоохранителей", из числа полиции России, погуглите. Применять их, пока что, никто не собирается.
Ясно, что если даже введут "полицию России", реакция Запада, будет однозначно негативной, с введением санкций.
Касаемо Польши и её планов на территорию Беларуси. Польша, как и любая другая нация с сильными Амбициями, претендует на то, чтобы занимать достойное место в мире а не "страдать о своей несчастной доле".
Просто, в Этом мире... или ты "кого-то" или тебя "кто-то". По критериям выживания "бизнеса", его конкурентоспособности и создаются "кооперации" различных государственных объединений. Общий рынок, ресурсы и пр.
То, что Польша возродает Речь Посполитую, "мелькало" в интернете. Есть такие течения, небезосновательные. Судя по "слухам", там и значительная часть Украины не останется без Польского внимания. Увидим, вот лет 10-ть и всё будет видно.
У вас немає такого поняття, як "народ" - так це ваші проблеми.
До 1991-го года, в СРСР, этот же народ - поддерживал коммунистов, голосовал за них на местных выборах?
Далее. Вот, можно найти в сети выражение Члена КПСС Ирины Фарион, в котором она превозносила русский язык перед украинским. Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете! Так вот вопрос! Ирину насильно в КПСС загоняли, под пытками или Ирина просто Карьеру делала? Она "народ" или не "народ"? Если она народ, Вам не кажется, что народ голосует несознательно а просто, народом манипулируют?
Вы правда считаете, что "майдан мог сам собраться"(что у нас, что в Беларуси), что "майдан мог сам решить и пойти брать офис президента" и пр.?
нет Без призывов Лидеров, ничего не происходит. Если у протестов нет лидеров, то народ - просто громит магазины...
Бред! Путин -построил "Олигархат", в котором богатеют олигархи(продавая ресурсы, нефть, газ, военку) а народ, свлдит концы с концами. Высокие налоги, платная медицина и пр. -вот признаки "путинизма". Лука - диктатор, отстаивающий интересы беларуссов(а не путина или меркель), при этом - обладающий ограниченными природными ресурсами, капиталлом.
Голосуй как скажут власти
Бред! Replay предлагает Думать и Анализировать СВОИМИ мозгами а не СМИ, ТВ или Твиттером(что аналогично).
Протестовать против власти не смей
Протестовать в случае наличия Программы Изменений, поддерживаемых народом это Прекрасно! А вот, если народ протестует потому, что ему просто скучно, это бунт.
Если всё плохо, то во всём виноваты олигархи
Виноват во всём, НАРОД - не способный сформировать Требования и Нормальную Оппозицию защищающую интересы народа.
Америке кирдык
Вы бы ссылки на мои такие выражения, давали бы? Америке -Переформатирование. Формируется новый Центр, в котором англосаксы - построят свою Супердержаву, с влиянием на всех континентах! Финансовый центр, могут переместить в Британию, это выгодно георграфически...
pesikot! Вы настолько примитивно манипулируете сознанием читателей, что даже не интересно! Хотя, вот "слесарю Андрею" с беларусского завода, может бы и "вошло" подобное написанному Вами в мозг!