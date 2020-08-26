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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:37

pesikot
Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси



Согласно договору коллективной безопастности, введение военных подразделений России на территорию Беларуси, возможно при внешней агрессии, но не при гражданских конфликтах.

Сформирован "резерв правоохранителей", из числа полиции России, погуглите.
Применять их, пока что, никто не собирается.

Ясно, что если даже введут "полицию России", реакция Запада, будет однозначно негативной, с введением санкций. :D

Касаемо Польши и её планов на территорию Беларуси.
Польша, как и любая другая нация с сильными Амбициями, претендует на то, чтобы занимать достойное место в мире а не "страдать о своей несчастной доле". :D

Просто, в Этом мире... или ты "кого-то" или тебя "кто-то".
По критериям выживания "бизнеса", его конкурентоспособности и создаются "кооперации" различных государственных объединений.
Общий рынок, ресурсы и пр.

То, что Польша возродает Речь Посполитую, "мелькало" в интернете.
Есть такие течения, небезосновательные. :D
Судя по "слухам", там и значительная часть Украины не останется без Польского внимания.
Увидим, вот лет 10-ть и всё будет видно.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:50

andrijk777
У вас немає такого поняття, як "народ" - так це ваші проблеми.

До 1991-го года, в СРСР, этот же народ - поддерживал коммунистов, голосовал за них на местных выборах? :D

Далее.
Вот, можно найти в сети выражение Члена КПСС Ирины Фарион, в котором она превозносила русский язык перед украинским.
Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!
Так вот вопрос!
Ирину насильно в КПСС загоняли, под пытками или Ирина просто Карьеру делала? :D
Она "народ" или не "народ"?
Если она народ, Вам не кажется, что народ голосует несознательно а просто, народом манипулируют? :D

Вы правда считаете, что "майдан мог сам собраться"(что у нас, что в Беларуси), что "майдан мог сам решить и пойти брать офис президента" и пр.?

нет
Без призывов Лидеров, ничего не происходит.
Если у протестов нет лидеров, то народ - просто громит магазины...
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56

  Replay написав:Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!

Ні, не знаю.
А ХТО вона така?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:58

  andrijk777 написав:
  Replay написав:Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!

Ні, не знаю.
А ХТО вона така?

Русские всегда больше знали об всяких Фарион, УПА, бандеровцах чем украинцы. Читают книги, смотрят фильмы, изучают. Спрашивается зачем?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:01

  Replay написав:Вы правда считаете, что "майдан мог сам собраться"(что у нас, что в Беларуси), что "майдан мог сам решить и пойти брать офис президента" и пр.?

Так. Я так вважаю.
Майдан не вміє ходити. Тому Майдан не міг піти. "Піти" вирішили конкретні люди(можливо якась група людей), лідери(яким довіряли люди), а народ(Майдан) їх підтримав. - приблизно так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:03

Re: Політична ситуація в Білорусі

  BIGor написав:Русские всегда больше знали об всяких Фарион, УПА, бандеровцах чем украинцы. Читают книги, смотрят фильмы, изучают. Спрашивается зачем?

Заздрять. Самим же слабо пукнути проти царя. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:12

  lapay написав:
  BIGor написав:Русские всегда больше знали об всяких Фарион, УПА, бандеровцах чем украинцы. Читают книги, смотрят фильмы, изучают. Спрашивается зачем?

Заздрять. Самим же слабо пукнути проти царя. :)

Это и заметно по Replay.

Его позиция:
  • Лука/Путин молодец
  • Голосуй как скажут власти
  • Протестовать против власти не смей
  • Если всё плохо, то во всём виноваты олигархи
  • Америке кирдык
  • Во всём виноват Сорос
При этом, агрессивно отстаивает свою "позицию", пишет большое количество километровых постов
Зображення
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 27 сер, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:13

  andrijk777 написав:
  Replay написав:Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!

Ні, не знаю.
А ХТО вона така?

Тіпа ПАП, але не того калібру.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:18

  andrijk777 написав:
  Replay написав:Кто такая Ирина Фарион сейчас, Вы знаете!

Ні, не знаю.
А ХТО вона така?
не ирина фарион -отличная левушка,она конечно комсомолскаи гесмтапо.. но личнь она мне нравитсяся..
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:36

pesikot
Лука/Путин молодец

Бред!
Путин -построил "Олигархат", в котором богатеют олигархи(продавая ресурсы, нефть, газ, военку) а народ, свлдит концы с концами. Высокие налоги, платная медицина и пр. -вот признаки "путинизма".
Лука - диктатор, отстаивающий интересы беларуссов(а не путина или меркель), при этом - обладающий ограниченными природными ресурсами, капиталлом.
Голосуй как скажут власти

Бред!
Replay предлагает Думать и Анализировать СВОИМИ мозгами а не СМИ, ТВ или Твиттером(что аналогично).
Протестовать против власти не смей

Протестовать в случае наличия Программы Изменений, поддерживаемых народом это Прекрасно!
А вот, если народ протестует потому, что ему просто скучно, это бунт.
Если всё плохо, то во всём виноваты олигархи

Виноват во всём, НАРОД - не способный сформировать Требования и Нормальную Оппозицию защищающую интересы народа.

Америке кирдык

Вы бы ссылки на мои такие выражения, давали бы?
Америке -Переформатирование.
Формируется новый Центр, в котором англосаксы - построят свою Супердержаву, с влиянием на всех континентах!
Финансовый центр, могут переместить в Британию, это выгодно георграфически...


pesikot!
Вы настолько примитивно манипулируете сознанием читателей, что даже не интересно!
Хотя, вот "слесарю Андрею" с беларусского завода, может бы и "вошло" подобное написанному Вами в мозг! :D
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