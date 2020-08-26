Додано: Чет 27 сер, 2020 18:37

Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси

Согласно договору коллективной безопастности, введение военных подразделений России на территорию Беларуси, возможно при внешней агрессии, но не при гражданских конфликтах.Сформирован "резерв правоохранителей", из числа полиции России, погуглите.Применять их, пока что, никто не собирается.Ясно, что если даже введут "полицию России", реакция Запада, будет однозначно негативной, с введением санкций.Касаемо Польши и её планов на территорию Беларуси.Польша, как и любая другая нация с сильными Амбициями, претендует на то, чтобы занимать достойное место в мире а не "страдать о своей несчастной доле".Просто, в Этом мире... или ты "кого-то" или тебя "кто-то".По критериям выживания "бизнеса", его конкурентоспособности и создаются "кооперации" различных государственных объединений.Общий рынок, ресурсы и пр.То, что Польша возродает Речь Посполитую, "мелькало" в интернете.Есть такие течения, небезосновательные.Судя по "слухам", там и значительная часть Украины не останется без Польского внимания.Увидим, вот лет 10-ть и всё будет видно.