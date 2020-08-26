не ирина фарион -отличная левушка,она конечно комсомолскаи гесмтапо.. но личнь она мне нравитсяся.
Коммунистка а не комсомолка!
Это громадная разница, в КПСС жестко отбирали!
Даже страшно представить, что было бы, если бы ей, Сталин поручил "собирать зерно", как в 30-х!
План - был бы перевыполнен, селяне сдохли бы с голоду а те, кто не смог выдать "норму зерна", публично повешены.
Нет, я ничего не говорю, Стальная Женщина!
Её бы на фронт, враг был бы сразу повержен!
Украинская Правда:
Кстати, Ирина и сейчас, Член Компартии, так как:
Документов, свидетельствующих о выходе или исключении Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально, обнаружить не удалось.
расейская шпионка, Штирлиц в юбке, короче.