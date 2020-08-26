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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:52

Vladik
не ирина фарион -отличная левушка,она конечно комсомолскаи гесмтапо.. но личнь она мне нравитсяся.

Коммунистка а не комсомолка!
Это громадная разница, в КПСС жестко отбирали! :D
Даже страшно представить, что было бы, если бы ей, Сталин поручил "собирать зерно", как в 30-х!
План - был бы перевыполнен, селяне сдохли бы с голоду а те, кто не смог выдать "норму зерна", публично повешены. :D
Нет, я ничего не говорю, Стальная Женщина!
Её бы на фронт, враг был бы сразу повержен!

Украинская Правда:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/19/7002519/

Кстати, Ирина и сейчас, Член Компартии, так как:
Документов, свидетельствующих о выходе или исключении Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально, обнаружить не удалось.


расейская шпионка, Штирлиц в юбке, короче. :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53

Важно, но не по теме!
Там данные по ВВП США вышли и не только.
Все стали в покупку бакса?
Коррекция грядёт, возможно, нехилая.
Replay
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