не ирина фарион -отличная левушка,она конечно комсомолскаи гесмтапо.. но личнь она мне нравитсяся.
Коммунистка а не комсомолка! Это громадная разница, в КПСС жестко отбирали! Даже страшно представить, что было бы, если бы ей, Сталин поручил "собирать зерно", как в 30-х! План - был бы перевыполнен, селяне сдохли бы с голоду а те, кто не смог выдать "норму зерна", публично повешены. Нет, я ничего не говорю, Стальная Женщина! Её бы на фронт, враг был бы сразу повержен!
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства
А отбирать представителей коллективов будет КГБ РБ
Лучше когда совет непонятной оппозиции? а кто их туда выбрал? самоназначенцы
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, нарушающего международное право и права человека белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу", - написал Моравецкий.
Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.
Ранее я писал, что вербовали из ДНР/ЛНР для отправки в РБ. Явно вербовали в этот резерв Но "эксперт" Replay с пеной у рта доказывал, что такого не может быть
Польша требует... а Польша кто такая чтобы требовать по другой стране? Ее мнение никто не спрашивает А поляки злятся т.к. план по развалу еще одной страны и по количеству батраков у них на клубнике не будет выполнен. И понимают, что если белорусский омон не справится, то припрут русские ... шансов 0.
Мне, кстати, очень интересно, что будет дальше. Очевидно, что план очередной цветной революции провалился из-за откровенно жесткой реакции власти, которая без стеснения забила дубинками всех, кто даже мимо проходил.
И "мирная" революция (которая, конечно же, никакая не мирная) просто провалилась. Попробовали забастовки - они сдулись уже (отчасти из-за не такой уж и низкой поддержки Лукашенко, отчасти из-за лицемерия оппозиции - забастовки на гос предприятиях - как удобно уничтожать государственное). Теперь остатки бродят, создают цепи солидарности... убого выглядит. Оппозиции явно нужна конфронтация и по жестче (для камер, конечно же), чтобы зажечь ненависть к диктатору. Но атаковать - дураков нет (они быстро закончились когда омон дубинками всех месил), а менты, как назло, еще и ведут себя прилично (всем своим видом показывая, что агрессия - это ответ на агрессию). Вчера дошло до маразма - злобный омоновец забрал у бабули флаг и ... оттолкнул!!! ее - куча видосов по всем каналам. Протест сдулся - это факт. Потому очень интересно продолжение.