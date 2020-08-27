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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:52

Vladik
не ирина фарион -отличная левушка,она конечно комсомолскаи гесмтапо.. но личнь она мне нравитсяся.

Коммунистка а не комсомолка!
Это громадная разница, в КПСС жестко отбирали! :D
Даже страшно представить, что было бы, если бы ей, Сталин поручил "собирать зерно", как в 30-х!
План - был бы перевыполнен, селяне сдохли бы с голоду а те, кто не смог выдать "норму зерна", публично повешены. :D
Нет, я ничего не говорю, Стальная Женщина!
Её бы на фронт, враг был бы сразу повержен!

Украинская Правда:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/11/19/7002519/

Кстати, Ирина и сейчас, Член Компартии, так как:
Документов, свидетельствующих о выходе или исключении Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально, обнаружить не удалось.


расейская шпионка, Штирлиц в юбке, короче. :D
Востаннє редагувалось Replay в Чет 27 сер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:53

Важно, но не по теме!
Там данные по ВВП США вышли и не только.
Все стали в покупку бакса?
Коррекция грядёт, возможно, нехилая.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:58

  Replay написав:"Средняя зарплата у Андреев -1500 рублей беларусских"

Знаете, сколько это?
15 000 грн!
...

Минфин дает больше - https://minfin.com.ua/currency/converte ... val2=18750
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:28

  pesikot написав:2020-08-27

1) Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в намерении аннексировать Гродненскую область

Сошедший с ума диктатор

Оскорбления - удел проигравших и злящихся лузеров.
  pesikot написав:2) Лукашенко говорит, что готов на диалог с народом, но не со всем
"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства

А отбирать представителей коллективов будет КГБ РБ

Лучше когда совет непонятной оппозиции? а кто их туда выбрал? самоназначенцы
  pesikot написав:3) Лукашенко угрожает протестующим студентам: Кто пойдет на улицу – отправим в армию
Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности

Это ты лично, Лука, в опасности.
А студенты вполне готовы учится.

Круто нагнул. Будете шастать - пойдете служить) у студентов обычно мозгов еще нет вот и ведутся на все подряд через переизбыток гормонов.
  pesikot написав:4) Польша требует от Путина отказаться от планов военной интервенции в Беларусь
"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, нарушающего международное право и права человека белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу", - написал Моравецкий.

Путин готов использовать своих силовиков против демонстрантов в Беларуси
Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал.

Ранее я писал, что вербовали из ДНР/ЛНР для отправки в РБ. Явно вербовали в этот резерв
Но "эксперт" Replay с пеной у рта доказывал, что такого не может быть

Польша требует... а Польша кто такая чтобы требовать по другой стране? Ее мнение никто не спрашивает :D
А поляки злятся т.к. план по развалу еще одной страны и по количеству батраков у них на клубнике не будет выполнен. И понимают, что если белорусский омон не справится, то припрут русские ... шансов 0.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:36

Re: Політична ситуація в Білорусі

Мне, кстати, очень интересно, что будет дальше.
Очевидно, что план очередной цветной революции провалился из-за откровенно жесткой реакции власти, которая без стеснения забила дубинками всех, кто даже мимо проходил.

И "мирная" революция (которая, конечно же, никакая не мирная) просто провалилась.
Попробовали забастовки - они сдулись уже (отчасти из-за не такой уж и низкой поддержки Лукашенко, отчасти из-за лицемерия оппозиции - забастовки на гос предприятиях - как удобно уничтожать государственное).
Теперь остатки бродят, создают цепи солидарности... убого выглядит. Оппозиции явно нужна конфронтация и по жестче (для камер, конечно же), чтобы зажечь ненависть к диктатору. Но атаковать - дураков нет (они быстро закончились когда омон дубинками всех месил), а менты, как назло, еще и ведут себя прилично (всем своим видом показывая, что агрессия - это ответ на агрессию).
Вчера дошло до маразма - злобный омоновец забрал у бабули флаг и ... оттолкнул!!! ее - куча видосов по всем каналам. Протест сдулся - это факт. Потому очень интересно продолжение.

зы: Неужели кукловоды не имеют плана Б? И расчет только на агрессию толпы и неготовность силовых ведомств дать адекватный ситуации ответ? Ну тогда эту технологию можно уносить. Я все же надеюсь на следующую главу в методичке - тогда будет интересно!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:30

Белорусский майдан все больше становится похожим на парад ЛГБТ. Цветочки там, флажочки и милые удары дубинок по попкам в стиле садомазо. :)


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