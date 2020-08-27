Додано: Чет 27 сер, 2020 21:36

Мне, кстати, очень интересно, что будет дальше.

Очевидно, что план очередной цветной революции провалился из-за откровенно жесткой реакции власти, которая без стеснения забила дубинками всех, кто даже мимо проходил.



И "мирная" революция (которая, конечно же, никакая не мирная) просто провалилась.

Попробовали забастовки - они сдулись уже (отчасти из-за не такой уж и низкой поддержки Лукашенко, отчасти из-за лицемерия оппозиции - забастовки на гос предприятиях - как удобно уничтожать государственное).

Теперь остатки бродят, создают цепи солидарности... убого выглядит. Оппозиции явно нужна конфронтация и по жестче (для камер, конечно же), чтобы зажечь ненависть к диктатору. Но атаковать - дураков нет (они быстро закончились когда омон дубинками всех месил), а менты, как назло, еще и ведут себя прилично (всем своим видом показывая, что агрессия - это ответ на агрессию).

Вчера дошло до маразма - злобный омоновец забрал у бабули флаг и ... оттолкнул!!! ее - куча видосов по всем каналам. Протест сдулся - это факт. Потому очень интересно продолжение.



зы: Неужели кукловоды не имеют плана Б? И расчет только на агрессию толпы и неготовность силовых ведомств дать адекватный ситуации ответ? Ну тогда эту технологию можно уносить. Я все же надеюсь на следующую главу в методичке - тогда будет интересно!