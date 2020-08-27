Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:01

Інавгурація - це шанс вийти людям на вулицю великою кількістю.

По беларусскому ТВ, вот этот ролик гоняют, кстати:Специально, поговорил со знакомым беларуссом, антилукашенковски настроенным(не участник протестов), спросил его мнение.И хотя беларусс "В" утверждает, что у них - такого быть не может, только полиция применяет силу, но тон у беларуса, был уже неуверенный.Нам, надо ещё пару подобных демократических "актов воздействий на политических оппонентов" замутить, желательно под камеры иностранных СМИ и, беларусы, передумают протестовать против Бацьки!Нам, в Украине, даже во снах уже не предстваить, что ещё месяц назад, по Минску - можно было гулять ночью и не боятся, что тебя расстреляют из травмата а то и боевого, что тебя собьёт обкуренный "золотой молодёжь" на своём БМВ, летящий 150 км в час по городу, ну... или, что твоя футболка просто не понравится какой-то политсите и тебя загасят ногами и дубинками на глазах у прохожих и... полиции, которая может, разве что, помочь "перевести бабушку через улицу", после этого, ещё и оштрафовав её за переход в неположенном месте!Я не знаю, кого ребята на видео мочат, но - это реально, не Европа!Вероятно, это нападение, устроил Путин, чтобы поднять свой рейтинг и запугать украинцев и беларуссов!