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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 93949596 Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:06

https://charter97.org/ru/news/2020/8/28/391151/

Білоруси "активно" втрачають через знецінення "зайчика". Білоруси активно несли гроші на депозити - а тепер втрачають.

Тут зараз скажуть - так в Україні те саме, в Україні ще гірше!! - я на впевнений що 90% форумчан так скажуть.

Але давайте проаналізуємо ФАКТИ:

Білоруський рубль - курс на кінець 2000 року - 1180 рублів/долар. Зараз - 2,77(27700 по старому). Знецінення 23,5 разів за 20 років До 2000 року- там ще гірше, можете перевірити.

Україна - для чесності візьмемо 1996 рік, рік введення гривні. Курс на кінець року - 1,89. Зараз 27,5. Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.

Якщо брати 2000 рік. Курс - 5,43. Знецінення в 5,06 разів за 20 років.

Факти говорять що ситуація в Україні НАБАГАТО краща.

Причому українці патологічно не довіряють уряду і банкам, а ось білоруси довіряють, хоч їх кидають покруче ніж українців.

Білоруси - терпіли, і це факт.

А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком. А тепер про економіку, точніше про гроші:Білоруси "активно" втрачають через знецінення "зайчика". Білоруси активно несли гроші на депозити - а тепер втрачають.Але давайте проаналізуємо ФАКТИ:Білоруський рубль - курс на кінець 2000 року - 1180 рублів/долар. Зараз - 2,77(27700 по старому).До 2000 року- там ще гірше, можете перевірити.Україна - для чесності візьмемо 1996 рік, рік введення гривні. Курс на кінець року - 1,89. Зараз 27,5.Якщо брати 2000 рік. Курс - 5,43.Факти говорять що ситуація в Україні НАБАГАТО краща.Причому українці патологічно не довіряють уряду і банкам, а ось білоруси довіряють, хоч їх кидають покруче ніж українців.Білоруси - терпіли, і це факт.А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком. Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 сер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2430 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:09 andrijk777 написав: Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність. Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.



Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18185 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4372 раз. Подякували: 7072 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27 freeze написав: andrijk777 написав: Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність. Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.



Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо.

США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний. США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10651 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1257 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:36 andrijk777 А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.

1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?

Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?

2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?

Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?

3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?

Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?



Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!



Вопрос. У Вас какое образование?

Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах?

Простите, но полнейшая безграмотность



Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!

Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).



Разница - налицо. Смешно Вас читать.1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!Вопрос. У Вас какое образование?Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах?Простите, но полнейшая безграмотностьУспехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).Разница - налицо. Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2107 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42 freeze Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо.

Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?

Вряд ои.

Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:

https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM



Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции. Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?Вряд ои.Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции. Replay

Повідомлень: 2107 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00 Replay написав: andrijk777 А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.

1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?

Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?

2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?

Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?

3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?

Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?



Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!



Вопрос. У Вас какое образование?

Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах?

Простите, но полнейшая безграмотность



Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!

Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).



Разница - налицо. Смешно Вас читать.1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!Вопрос. У Вас какое образование?Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах?Простите, но полнейшая безграмотностьУспехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).Разница - налицо.

Ви такий великий аналітик що аж страшно.

Давайте розглянемо Росію:

Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.

Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!

Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.

Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!

Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.

Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.

А я буду аналізувати цифри і факти. Ви такий великий аналітик що аж страшно.Давайте розглянемо Росію:Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.А я буду аналізувати цифри і факти. andrijk777

Повідомлень: 2430 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 93949596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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