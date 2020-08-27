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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:06

А тепер про економіку, точніше про гроші:
https://charter97.org/ru/news/2020/8/28/391151/
Білоруси "активно" втрачають через знецінення "зайчика". Білоруси активно несли гроші на депозити - а тепер втрачають.
Тут зараз скажуть - так в Україні те саме, в Україні ще гірше!! - я на впевнений що 90% форумчан так скажуть.
Але давайте проаналізуємо ФАКТИ:
Білоруський рубль - курс на кінець 2000 року - 1180 рублів/долар. Зараз - 2,77(27700 по старому). Знецінення 23,5 разів за 20 років До 2000 року- там ще гірше, можете перевірити.
Україна - для чесності візьмемо 1996 рік, рік введення гривні. Курс на кінець року - 1,89. Зараз 27,5. Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Якщо брати 2000 рік. Курс - 5,43. Знецінення в 5,06 разів за 20 років.
Факти говорять що ситуація в Україні НАБАГАТО краща.
Причому українці патологічно не довіряють уряду і банкам, а ось білоруси довіряють, хоч їх кидають покруче ніж українців.
Білоруси - терпіли, і це факт.
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 сер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:09

  andrijk777 написав:Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.


Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.


Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.:)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:36

andrijk777
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.
1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?
Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?
2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?
Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?
3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?
Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?

Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!

Вопрос. У Вас какое образование?
Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? :D
Простите, но полнейшая безграмотность

Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!
Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).

Разница - налицо.
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42

freeze
Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM

Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00

  Replay написав:andrijk777
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.
1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?
Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?
2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?
Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?
3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?
Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?

Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!

Вопрос. У Вас какое образование?
Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? :D
Простите, но полнейшая безграмотность

Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!
Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).

Разница - налицо.

Ви такий великий аналітик що аж страшно. :D :D
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
andrijk777
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