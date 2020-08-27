А тепер про економіку, точніше про гроші: https://charter97.org/ru/news/2020/8/28/391151/ Білоруси "активно" втрачають через знецінення "зайчика". Білоруси активно несли гроші на депозити - а тепер втрачають. Тут зараз скажуть - так в Україні те саме, в Україні ще гірше!! - я на впевнений що 90% форумчан так скажуть. Але давайте проаналізуємо ФАКТИ: Білоруський рубль - курс на кінець 2000 року - 1180 рублів/долар. Зараз - 2,77(27700 по старому). Знецінення 23,5 разів за 20 років До 2000 року- там ще гірше, можете перевірити. Україна - для чесності візьмемо 1996 рік, рік введення гривні. Курс на кінець року - 1,89. Зараз 27,5. Знецінення в 14,5 разів за 24 роки. Якщо брати 2000 рік. Курс - 5,43. Знецінення в 5,06 разів за 20 років. Факти говорять що ситуація в Україні НАБАГАТО краща. Причому українці патологічно не довіряють уряду і банкам, а ось білоруси довіряють, хоч їх кидають покруче ніж українців. Білоруси - терпіли, і це факт. А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 сер, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.
Смешно Вас читать. 1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано? Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну? 2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине? Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны? 3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"? Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?
Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!
Вопрос. У Вас какое образование? Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? Простите, но полнейшая безграмотность
Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают! Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).
Разница - налицо.
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 28 сер, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.
Смешно Вас читать. 1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано? Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну? 2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине? Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны? 3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"? Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?
Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!
Вопрос. У Вас какое образование? Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? Простите, но полнейшая безграмотность
Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают! Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).
Разница - налицо.
Ви такий великий аналітик що аж страшно. Давайте розглянемо Росію: Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24. Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!! Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки. Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!! Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію. Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам. А я буду аналізувати цифри і факти.