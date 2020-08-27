США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27
США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42
freeze
Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00
Ви такий великий аналітик що аж страшно.
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:42
andrijk777
Так це ж чудово!
Почему Россию? Давайте, США?
Вы "индекс бигмака" приплести забыли.
Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
думаете, поможет?
Вопрос!
Можно ли сделать курс в Украине, к примеру 1:10, уже завтра?
Ответ! Можно!
перекрыть импорт, вообще!
Поднять минималку раза в два и коммуналку раз в 10-ть, за неуплату - выселять!
Бл.. толпа "нирки" для пересадки начнёт сдавать, только лишь бы заплатить за коммуналку!
Заробитчане - в три смены будут ишачить, лишь бы своим родителям квартиру оплатить!
И кому те доллары будут нужны?
Депо - 0.1% годовых!
И вот, будет такое кино.
Нищие, голодные украинцы... зато с сильной гривней, курс 1:10!
Вы будете этому апплодировать?
А теперь, ну очень Важно.
Пересмотрите фильм, советую.
Поймёте, надеюсь, что такое Экономика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19
Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!
Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.
Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
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