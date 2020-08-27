США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27
США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42
freeze
Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00
Ви такий великий аналітик що аж страшно.
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:42
andrijk777
Так це ж чудово!
Почему Россию? Давайте, США?
Вы "индекс бигмака" приплести забыли.
Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
думаете, поможет?
Вопрос!
Можно ли сделать курс в Украине, к примеру 1:10, уже завтра?
Ответ! Можно!
перекрыть импорт, вообще!
Поднять минималку раза в два и коммуналку раз в 10-ть, за неуплату - выселять!
Бл.. толпа "нирки" для пересадки начнёт сдавать, только лишь бы заплатить за коммуналку!
Заробитчане - в три смены будут ишачить, лишь бы своим родителям квартиру оплатить!
И кому те доллары будут нужны?
Депо - 0.1% годовых!
И вот, будет такое кино.
Нищие, голодные украинцы... зато с сильной гривней, курс 1:10!
Вы будете этому апплодировать?
А теперь, ну очень Важно.
Пересмотрите фильм, советую.
Поймёте, надеюсь, что такое Экономика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19
Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!
Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.
Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:12
Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
і висновок:
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:18
2020-08-28
2020-08-28
1)
2)
3)
4)
Шо воно несе ? Лука полностью потерял связь с реальностью
5)
И ведь почти не врёт. Российских возможно и не будут.
А вот вербованных в ДНР/ЛНР, очень даже. "Их там нет"
6)
Очень напомнил нашего Бубочка. Шоу изобразил, но так и не пояснил свои действия
Но если президент страны, вдруг, начинает бегать в камуфляжной форме с автоматом. Одевать в экип своего сына Колю, а никакой войны даже не предвидеться
То у Луки явные психиатрические отклонения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20
"Но есть один нюанс" (с) анекдот
"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:51
"Оппозиция" в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода, демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и разойдутся.
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок (а то еще задумаются )
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:52
andrijk777
Матiр Божа!
Свят, свят, свят.
Простите, я даже не ожидал, что у Вас такие "глубокие" познания.
Без обид, Вам срочно нужно получить базовые знания по экономике.
В принципе, продолжать какой-либо диалог, ьесполезно..
Тем не менее, я намекнул на "биг-мак", это естестенно бред, т.к. Цену той или иной национальной валюты, правильно определять по иной методи 100 ке!
Вам, для начального понимания, стоило бы знать, что за последние 100 лет, доллар обесценился в 100 раз к золоту!
Стоит напомнить, что в 1932 году одна унция жёлтого драгметалла стоила 20,67$, а в наши дни его цена смогла преодолеть отметку 2068$.
Подробнее:
И это, несмотря на то, что фьюч на золото, тоже- спекулятивный инструмен.
Жесть, короче.
Читайте кредиты, долги, денежная масса, обхём товаров, деревативы, фьючи, опционы и пр. азы
Опять БРЕД!
Предположим, в Украине бы оставили коммуналку и цены на энергоносители на нынешнем уровне, но обесценили гривну до 1:100!
И что бы произошло?
Экспортёры и заробитчане, стали бы больше "гривны" иметь, после конвертации валюты! Меньше закупалось бы импортной "картохи".
Больше рабочих мест бы создавалось и пр.
Где Вы тут грабёжь видите?
Ну Вы блин даЙоте!
Наслушались "гончаруков" и прелестях Крепкой Гривны!
Когда? В Кризис?
А США - заливает потребление баксом! А Европв заливает еврой и т.д.
И в США, когда падает потребление, кричат КАРАУЛ!
А в Украине, когда экономика сжимается, говорят о покращеннях!
ПНД это.
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