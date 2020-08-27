Replay написав:

А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!Вопрос. У Вас какое образование?Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах?Простите, но полнейшая безграмотностьУспехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).Разница - налицо.