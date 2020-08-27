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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.


Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.:)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42

freeze
Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM

Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00

  Replay написав:andrijk777
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.
1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?
Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?
2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?
Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?
3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?
Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?

Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!

Вопрос. У Вас какое образование?
Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? :D
Простите, но полнейшая безграмотность

Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!
Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).

Разница - налицо.

Ви такий великий аналітик що аж страшно. :D :D
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:42

andrijk777
Ви такий великий аналітик що аж страшно. :D :D

Так це ж чудово!
Давайте розглянемо Росію:

Почему Россию? Давайте, США?
Вы "индекс бигмака" приплести забыли.
Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
А я буду аналізувати цифри і факти.

думаете, поможет?
Вопрос!
Можно ли сделать курс в Украине, к примеру 1:10, уже завтра?
Ответ! Можно!
перекрыть импорт, вообще!
Поднять минималку раза в два и коммуналку раз в 10-ть, за неуплату - выселять!
Бл.. толпа "нирки" для пересадки начнёт сдавать, только лишь бы заплатить за коммуналку! :D
Заробитчане - в три смены будут ишачить, лишь бы своим родителям квартиру оплатить!

И кому те доллары будут нужны?
Депо - 0.1% годовых! :)


И вот, будет такое кино.
Нищие, голодные украинцы... зато с сильной гривней, курс 1:10! :D

Вы будете этому апплодировать?

А теперь, ну очень Важно.
Пересмотрите фильм, советую.
Поймёте, надеюсь, что такое Экономика.
https://www.youtube.com/watch?v=w-bbvYi7z2M
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  Replay написав:
Давайте розглянемо Росію:

Почему Россию? Давайте, США?

Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

  Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".

Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:12

Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:18

2020-08-28

2020-08-28

1) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

2) Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе
Россия и Беларусь задействуют совместную группировку войск, если будет внешняя угроза Беларуси

3) Меркель надеется, что Путин не будет вводить российских силовиков в Беларусь
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что созданный президентом России Владимиром Путинным резерв силовиков, не будет применен в Беларуси

4) Лукашенко грозит Западу: Они зажрались, мы им покажем, что такое санкции
Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место

Шо воно несе ? Лука полностью потерял связь с реальностью

5) Кремль оправдывает насилие в Беларуси: ОМОН действует корректно и осторожно
Песков добавил, что российские силовики "вряд ли" будут использованы на территории Беларуси: "Президент Путин исходит из того, что он (резерв, – ред.) никак не будет использован. И мы исходим из того, что... с такой ситуацией Белоруссия не столкнется"

И ведь почти не врёт. Российских возможно и не будут.
А вот вербованных в ДНР/ЛНР, очень даже. "Их там нет"

6) Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом на улице
В ходе сегодняшнего общения с журналистами Лукашенко заявил, что "на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих"

Очень напомнил нашего Бубочка. Шоу изобразил, но так и не пояснил свои действия

Но если президент страны, вдруг, начинает бегать в камуфляжной форме с автоматом. Одевать в экип своего сына Колю, а никакой войны даже не предвидеться
То у Луки явные психиатрические отклонения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20

  andrijk777 написав:Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.

"Но есть один нюанс" (с) анекдот

"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:51

  pesikot написав:"Но есть один нюанс" (с) анекдот

"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле

"Оппозиция" в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода, демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и разойдутся.

Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок (а то еще задумаются :D )
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:52

andrijk777
Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

Матiр Божа!
Свят, свят, свят.
Простите, я даже не ожидал, что у Вас такие "глубокие" познания.
Без обид, Вам срочно нужно получить базовые знания по экономике.
В принципе, продолжать какой-либо диалог, ьесполезно..
Тем не менее, я намекнул на "биг-мак", это естестенно бред, т.к. Цену той или иной национальной валюты, правильно определять по иной методи 100 ке!

Вам, для начального понимания, стоило бы знать, что за последние 100 лет, доллар обесценился в 100 раз к золоту!
Стоит напомнить, что в 1932 году одна унция жёлтого драгметалла стоила 20,67$, а в наши дни его цена смогла преодолеть отметку 2068$.
Подробнее: https://gold.ru/news/za-100-let-dollar- ... entov.html
И это, несмотря на то, что фьюч на золото, тоже- спекулятивный инструмен.

Жесть, короче.
Читайте кредиты, долги, денежная масса, обхём товаров, деревативы, фьючи, опционы и пр. азы

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.

Опять БРЕД!
Предположим, в Украине бы оставили коммуналку и цены на энергоносители на нынешнем уровне, но обесценили гривну до 1:100!
И что бы произошло?
Экспортёры и заробитчане, стали бы больше "гривны" иметь, после конвертации валюты! Меньше закупалось бы импортной "картохи". :D
Больше рабочих мест бы создавалось и пр.
Где Вы тут грабёжь видите?

Ну Вы блин даЙоте! :D
Наслушались "гончаруков" и прелестях Крепкой Гривны!
Когда? В Кризис?

А США - заливает потребление баксом! А Европв заливает еврой и т.д.
И в США, когда падает потребление, кричат КАРАУЛ!
А в Украине, когда экономика сжимается, говорят о покращеннях!

ПНД это.
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