США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27
США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42
freeze
Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00
Ви такий великий аналітик що аж страшно.
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:42
andrijk777
Так це ж чудово!
Почему Россию? Давайте, США?
Вы "индекс бигмака" приплести забыли.
Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
думаете, поможет?
Вопрос!
Можно ли сделать курс в Украине, к примеру 1:10, уже завтра?
Ответ! Можно!
перекрыть импорт, вообще!
Поднять минималку раза в два и коммуналку раз в 10-ть, за неуплату - выселять!
Бл.. толпа "нирки" для пересадки начнёт сдавать, только лишь бы заплатить за коммуналку!
Заробитчане - в три смены будут ишачить, лишь бы своим родителям квартиру оплатить!
И кому те доллары будут нужны?
Депо - 0.1% годовых!
И вот, будет такое кино.
Нищие, голодные украинцы... зато с сильной гривней, курс 1:10!
Вы будете этому апплодировать?
А теперь, ну очень Важно.
Пересмотрите фильм, советую.
Поймёте, надеюсь, что такое Экономика.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19
Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!
Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.
Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:12
Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
і висновок:
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:18
2020-08-28
2020-08-28
1)
2)
3)
4)
Шо воно несе ? Лука полностью потерял связь с реальностью
5)
И ведь почти не врёт. Российских возможно и не будут.
А вот вербованных в ДНР/ЛНР, очень даже. "Их там нет"
6)
Очень напомнил нашего Бубочка. Шоу изобразил, но так и не пояснил свои действия
Но если президент страны, вдруг, начинает бегать в камуфляжной форме с автоматом. Одевать в экип своего сына Колю, а никакой войны даже не предвидеться
То у Луки явные психиатрические отклонения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20
"Но есть один нюанс" (с) анекдот
"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:52
andrijk777
Матiр Божа!
Свят, свят, свят.
Простите, я даже не ожидал, что у Вас такие "глубокие" познания.
Без обид, Вам срочно нужно получить базовые знания по экономике.
В принципе, продолжать какой-либо диалог, бесполезно..
Тем не менее, я намекнул на "биг-мак", это естестенно бред, т.к. Цену той или иной национальной валюты, правильно определять по иной методике!
Вам, для начального понимания, стоило бы знать, что за последние 100 лет, доллар обесценился в 100 раз к золоту!
Стоит напомнить, что в 1932 году одна унция жёлтого драгметалла стоила 20,67$, а в наши дни его цена смогла преодолеть отметку 2068$.
Подробнее:
И это, несмотря на то, что фьюч на золото, тоже- спекулятивный инструмен.
Жесть, короче.
Читайте кредиты, долги, денежная масса, обхём товаров, деревативы, фьючи, опционы и пр. азы
Опять БРЕД!
Предположим, в Украине бы оставили коммуналку и цены на энергоносители на нынешнем уровне(в грн), но обесценили гривну до 1:100!
Ну там, своим газом начали топить, АЭС решили не закрывать вопреки треьованиям МВФ и пр.!
И что бы произошло?
Экспортёры и заробитчане, стали бы больше "гривны" иметь, после конвертации валюты! Меньше закупалось бы импортной "картохи".
Больше рабочих мест бы создавалось и пр.
Где Вы тут грабёжь видите?
Ну Вы блин даЙоте!
Наслушались "гончаруков" и прелестях Крепкой Гривны!
Когда? В Кризис?
А США - заливает потребление баксом! А Европв заливает еврой и т.д.
И в США, когда падает потребление, кричат КАРАУЛ!
А в Украине, когда экономика сжимается, говорят о покращеннях!
ПНД это.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:14
artsofpics
Когла делаешь первый ход в шахматах, вроде бы тоже, нет никакой угрозы не только Королю, но и другим фигурам.
Однако, со временем, выясняются Подлинные Цели того или иного Хода.
Оппозиция в Беларуси, озвучивает то, что ей "пишут Кукловоды".
Сначала, это "Лукашенка Геть!"
Потом, "Беларусь ЦЕ Европа!"
В конце концов, "Белорусь - ЦЕ НАТО!"
Если рашка после этого скажет, "такого нет в Договоре", последует
"Кто не скачет - той москаль!"
Прикол в том, что Россия, судя по всему, это знает и на это и рассчитывает.
Не до конца пойму Игру.
Как вариант, уже существуют какие-то договорённости...
Либо, рашка сливает Беларусь в обмен на Северный Поток-2
Беларусам будет капец, т.к. у них нет олигархов, их просто скушает Запад(и Россия) экономически.
Но, как бы, не жалко, им будет полезно пройти
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