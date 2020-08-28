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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:27

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Гуайдо по-моєму обраний аналогом нашої Ради і він має легітимність.


Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

США і ЄС визнали Гуайдо, а Лукашенко визнали тільки східні диктатори. Так що ще велике питання, хто з них легітимний.:)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 12:42

freeze
Если у нас Рада вдруг сейчас выберет себе еще одного президента, то он будет примерно легитимен как Гуайдо. :lol:

Интересно, наш нынешний, процентов 10-ть, набрал бы на выборах?
Вряд ои.
Но митингов, не было ьы, т.к. всем, кто не согласен с мнением власти, светит такое:
https://www.youtube.com/watch?v=B_gKVwKVnhM

Лукашенко не догадался создать «дружины» спецназа в штатском для усмирения оппозиции.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:00

  Replay написав:andrijk777
А українці - фантазери, тому що реально ситуації не знають, а бачать тільки "картинку", намальовану Лукашенком.

Смешно Вас читать.
1.Скажите, сколько беларусских предприятий было приватизировано?
Вам не приходило в голову, что приватизация укр. предприятий, приводила к притоку валюты, которая и поддерживала гривну?
2. Скажите, есть ли в Беларуси железная руда, мощнейшие металлургические комбинаты и пр. "сырьё", как в Украине?
Вам не приходило в голову, что Украина, экспортируя сырьё -получала валюту, которая шла на поддержку гривны?
3. Скажите, какой процент внешнего долга к ВВП у Беларуси и Главное, куда идут кредиты, набранные беларуссами? Они их проедают или вкладывают в Промышленность, создающию "прибавочную стоимость"?
Вам не приходило в голову, что кредиты на "создание АЭС", к примеру, окупятся в ближайшие годы за счёт своей, дешевой электроэнергии, хотя и не поддержат курс "белорубля" а вот простое "проедание кредитов", как в Украине, поддержит ситуативно курс, но приведёт к Краху в будущем?

Если посмотреть на курс белорубля за последние годы, то несмотря на кризисы и вирусы, Бацька построил стабильную и мощную беларусскую экономику, не имея ресурсов!

Вопрос. У Вас какое образование?
Могу я предположить, что Вы, фрилансер, работающий Ботом на политфорумах? :D
Простите, но полнейшая безграмотность

Успехи Беларуси, основаны на том, что беларусы - развиваются, созидают, работают!
Успехи Украины, основаны на распродаже всего и вся, распиле и кредитах, которые будут отдавать дети(своей кровью, кстати).

Разница - налицо.

Ви такий великий аналітик що аж страшно. :D :D
Давайте розглянемо Росію:
Курс на кінець 1996 року - 5,56. Курс на зараз - курс 75,24.
Знецінення в 13,5 разів за 24 роки!!!!!!!!!!!!!
Україна - Знецінення в 14,5 разів за 24 роки.
Майже так само як і в Україні!!!!!!!!!!!!!
Тепер застосуйте свої "аргументи" на Росію.
Продовжуйте дальше свої аналітичні фантазії писати, які зрозумілі напевно тільки вам.
А я буду аналізувати цифри і факти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:42

andrijk777
Ви такий великий аналітик що аж страшно. :D :D

Так це ж чудово!
Давайте розглянемо Росію:

Почему Россию? Давайте, США?
Вы "индекс бигмака" приплести забыли.
Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
А я буду аналізувати цифри і факти.

думаете, поможет?
Вопрос!
Можно ли сделать курс в Украине, к примеру 1:10, уже завтра?
Ответ! Можно!
перекрыть импорт, вообще!
Поднять минималку раза в два и коммуналку раз в 10-ть, за неуплату - выселять!
Бл.. толпа "нирки" для пересадки начнёт сдавать, только лишь бы заплатить за коммуналку! :D
Заробитчане - в три смены будут ишачить, лишь бы своим родителям квартиру оплатить!

И кому те доллары будут нужны?
Депо - 0.1% годовых! :)


И вот, будет такое кино.
Нищие, голодные украинцы... зато с сильной гривней, курс 1:10! :D

Вы будете этому апплодировать?

А теперь, ну очень Важно.
Пересмотрите фильм, советую.
Поймёте, надеюсь, что такое Экономика.
https://www.youtube.com/watch?v=w-bbvYi7z2M
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  Replay написав:
Давайте розглянемо Росію:

Почему Россию? Давайте, США?

Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

  Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".

Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:12

Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:18

2020-08-28

2020-08-28

1) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

2) Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ будут бороться совместными войсками при внешней угрозе
Россия и Беларусь задействуют совместную группировку войск, если будет внешняя угроза Беларуси

3) Меркель надеется, что Путин не будет вводить российских силовиков в Беларусь
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что созданный президентом России Владимиром Путинным резерв силовиков, не будет применен в Беларуси

4) Лукашенко грозит Западу: Они зажрались, мы им покажем, что такое санкции
Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место

Шо воно несе ? Лука полностью потерял связь с реальностью

5) Кремль оправдывает насилие в Беларуси: ОМОН действует корректно и осторожно
Песков добавил, что российские силовики "вряд ли" будут использованы на территории Беларуси: "Президент Путин исходит из того, что он (резерв, – ред.) никак не будет использован. И мы исходим из того, что... с такой ситуацией Белоруссия не столкнется"

И ведь почти не врёт. Российских возможно и не будут.
А вот вербованных в ДНР/ЛНР, очень даже. "Их там нет"

6) Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом на улице
В ходе сегодняшнего общения с журналистами Лукашенко заявил, что "на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих"

Очень напомнил нашего Бубочка. Шоу изобразил, но так и не пояснил свои действия

Но если президент страны, вдруг, начинает бегать в камуфляжной форме с автоматом. Одевать в экип своего сына Колю, а никакой войны даже не предвидеться
То у Луки явные психиатрические отклонения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:20

  andrijk777 написав:Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.

"Но есть один нюанс" (с) анекдот

"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:52

andrijk777
Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

Матiр Божа!
Свят, свят, свят.
Простите, я даже не ожидал, что у Вас такие "глубокие" познания.
Без обид, Вам срочно нужно получить базовые знания по экономике.
В принципе, продолжать какой-либо диалог, бесполезно..
Тем не менее, я намекнул на "биг-мак", это естестенно бред, т.к. Цену той или иной национальной валюты, правильно определять по иной методике!

Вам, для начального понимания, стоило бы знать, что за последние 100 лет, доллар обесценился в 100 раз к золоту!
Стоит напомнить, что в 1932 году одна унция жёлтого драгметалла стоила 20,67$, а в наши дни его цена смогла преодолеть отметку 2068$.
Подробнее: https://gold.ru/news/za-100-let-dollar- ... entov.html
И это, несмотря на то, что фьюч на золото, тоже- спекулятивный инструмен.

Жесть, короче.
Читайте кредиты, долги, денежная масса, обхём товаров, деревативы, фьючи, опционы и пр. азы

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.

Опять БРЕД!
Предположим, в Украине бы оставили коммуналку и цены на энергоносители на нынешнем уровне(в грн), но обесценили гривну до 1:100!
Ну там, своим газом начали топить, АЭС решили не закрывать вопреки треьованиям МВФ и пр.!
И что бы произошло?
Экспортёры и заробитчане, стали бы больше "гривны" иметь, после конвертации валюты! Меньше закупалось бы импортной "картохи". :D
Больше рабочих мест бы создавалось и пр.
Где Вы тут грабёжь видите?

Ну Вы блин даЙоте! :D
Наслушались "гончаруков" и прелестях Крепкой Гривны!
Когда? В Кризис?

А США - заливает потребление баксом! А Европв заливает еврой и т.д.
И в США, когда падает потребление, кричат КАРАУЛ!
А в Украине, когда экономика сжимается, говорят о покращеннях!

ПНД это.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:14

artsofpics
"Оппозиция" в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко.

Когла делаешь первый ход в шахматах, вроде бы тоже, нет никакой угрозы не только Королю, но и другим фигурам.
Однако, со временем, выясняются Подлинные Цели того или иного Хода.

Оппозиция в Беларуси, озвучивает то, что ей "пишут Кукловоды".
Сначала, это "Лукашенка Геть!"
Потом, "Беларусь ЦЕ Европа!"
В конце концов, "Белорусь - ЦЕ НАТО!"
Если рашка после этого скажет, "такого нет в Договоре", последует
"Кто не скачет - той москаль!"

Прикол в том, что Россия, судя по всему, это знает и на это и рассчитывает.
Не до конца пойму Игру.
Как вариант, уже существуют какие-то договорённости...
Либо, рашка сливает Беларусь в обмен на Северный Поток-2

Беларусам будет капец, т.к. у них нет олигархов, их просто скушает Запад(и Россия) экономически.
Но, как бы, не жалко, им будет полезно пройти
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