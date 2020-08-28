– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?
– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.
"Но есть один нюанс" (с) анекдот
"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле
Опозиція може і не проти, але хто ж її питати буде? Путін ВЖЕ зробив вибір - і цей вибір Лукашенко. *Але я не говорю що Путін всесильний. Але все ж деякий вплив на ситуацію він має. І плани він має свої, особисті.
andrijk777 Да пофиг, что там путин сделал, какой выбор. Независимо от того, введёт войска Путин или не введёт, разгонит Лукашенко Майдан или нет, будет Ухудшение экономического положения в Беларуси. Соответственнл, нет смысла Путину вводить войска, т.к. беларусы - будут недовольны и будут винить Путина в "повышении коммуналки"!
Сефчас, самое разумное, Лукашенку уйти, оставить Беларусь на растерзание. Националисты - будут убивать бывших ОМОН-овцев, ОМОН-овцы -националистов, попрут беженцы в соседние страны, заробитчане...\ Пройдёт лет 10-ть и на территории Беларуси, сформируется "аграгная держава" с самым низким в Европе уровнем жизни. Мы, на их фоне, будем Красавцами! Супер!
Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
Ось ви реально - Фантазер Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ? Перестаньте постійно фантазувати.
Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян. В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб. Також він показує стабільність економічної моделі. Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
мамкін оналітєх:
$1 / 0 => + нескінченність.
А якщо серйозно, то десь в два рази прохудав через інфляцію, може і більше.
Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".
Ось ви реально - Фантазер Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ? Перестаньте постійно фантазувати.
Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян. В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб. Також він показує стабільність економічної моделі. Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.
мамкін оналітєх:
$1 / 0 => + нескінченність.
А якщо серйозно, то десь в два рази прохудав через інфляцію, може і більше.
Інфляцію від девальвації відрізняєш, аналітик?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 сер, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Путін ВЖЕ зробив вибір - і цей вибір Лукашенко. *Але я не говорю що Путін всесильний. Але все ж деякий вплив на ситуацію він має. І плани він має свої, особисті.
Как рассказывает Белковский, в Кремле уже сделали выбор. В ближайший год будет обсуждение новой Конституции Беларуси, с акцентом на значительное перераспределение полномочий от президента в пользу парламента и премьера, последний фактически становится первым лицом государства, и якобы даже с кандидатурой премьера почти утрясли. Это будет российский олигарх, белорус, родом из Гомеля, основной акционер Еврохима.
freeze написав:Как рассказывает Белковский, в Кремле уже сделали выбор. В ближайший год будет обсуждение новой Конституции Беларуси, с акцентом на значительное перераспределение полномочий от президента в пользу парламента и премьера, последний фактически становится первым лицом государства
Бєлковський багато чого розповідає. Лукашенко самостійно все задушить і почистить. Тому і не буде нічого змінювати. Хіба що для свого синочка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.