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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 95969798>
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:22

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.

"Но есть один нюанс" (с) анекдот

"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле

Опозиція може і не проти, але хто ж її питати буде?
Путін ВЖЕ зробив вибір - і цей вибір Лукашенко.
*Але я не говорю що Путін всесильний. Але все ж деякий вплив на ситуацію він має. І плани він має свої, особисті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:35

andrijk777
Да пофиг, что там путин сделал, какой выбор.
Независимо от того, введёт войска Путин или не введёт, разгонит Лукашенко Майдан или нет, будет Ухудшение экономического положения в Беларуси.
Соответственнл, нет смысла Путину вводить войска, т.к. беларусы - будут недовольны и будут винить Путина в "повышении коммуналки"! :D

Сефчас, самое разумное, Лукашенку уйти, оставить Беларусь на растерзание.
Националисты - будут убивать бывших ОМОН-овцев, ОМОН-овцы -националистов, попрут беженцы в соседние страны, заробитчане...\
Пройдёт лет 10-ть и на территории Беларуси, сформируется "аграгная держава" с самым низким в Европе уровнем жизни.
Мы, на их фоне, будем Красавцами!
Супер!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:48

  andrijk777 написав:
  Replay написав:
Давайте розглянемо Росію:

Почему Россию? Давайте, США?

Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

  Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".

Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.

мамкін оналітєх:

$1 / 0 => + нескінченність.

А якщо серйозно, то десь в два рази прохудав через інфляцію, може і більше.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:53

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  Replay написав:Почему Россию? Давайте, США?

Давайте США:
Знецінення в 0 разів за 24 роки!

  Replay написав:Запишть на стовбурi "курс национальной валюты -не является основным критерием успешности и перспектив экономики, без связи с другими данными".

Ось ви реально - Фантазер
Де я писав що курс валюти - є критерієм успішності і перспектив економіки? ДЕ?
Перестаньте постійно фантазувати.

Курс валюти - показує наскільки успішно держава(влада) вміє грабувати своїх громадян.
В Білорусі грабують успішніше ніж в Україні. В США не грабують в такий спосіб.
Також він показує стабільність економічної моделі.
Може ви живете в своїх фантазіях і для вас курс не важливий. Але я живу в реальному світ - і як тільки наступає криза - то люди цікавляться тільки одним - курсом гривні. Більшість економічних новин - про курс.

мамкін оналітєх:

$1 / 0 => + нескінченність.

А якщо серйозно, то десь в два рази прохудав через інфляцію, може і більше.


Інфляцію від девальвації відрізняєш, аналітик?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 28 сер, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:04

Re: Політична ситуація в Білорусі

andrijk777 написав:Путін ВЖЕ зробив вибір - і цей вибір Лукашенко.
*Але я не говорю що Путін всесильний. Але все ж деякий вплив на ситуацію він має. І плани він має свої, особисті.


Как рассказывает Белковский, в Кремле уже сделали выбор. В ближайший год будет обсуждение новой Конституции Беларуси, с акцентом на значительное перераспределение полномочий от президента в пользу парламента и премьера, последний фактически становится первым лицом государства, и якобы даже с кандидатурой премьера почти утрясли. Это будет российский олигарх, белорус, родом из Гомеля, основной акционер Еврохима.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:22

Re: Політична ситуація в Білорусі

  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане?

Хз яка була б Україна і чи була взагалі якби не зібрались
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:25

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Как рассказывает Белковский, в Кремле уже сделали выбор. В ближайший год будет обсуждение новой Конституции Беларуси, с акцентом на значительное перераспределение полномочий от президента в пользу парламента и премьера, последний фактически становится первым лицом государства

Бєлковський багато чого розповідає. Лукашенко самостійно все задушить і почистить. Тому і не буде нічого змінювати. Хіба що для свого синочка.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:32

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Що буде далі?
Ось досить правдива стаття що буде далі:
https://belaruspartisan.by/politic/510562/
і висновок:
– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?

– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы.

"Но есть один нюанс" (с) анекдот

"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле

"Оппозиция" в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода, демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими требованиями протестующих будет совсем немного.
Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и разойдутся.

Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.
Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок (а то еще задумаются :D )
зы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений в нем нет. закон о "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и независимой аграрной сверхдержавой?
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:34

artsofpics
В курсі що обговорення дій адміністрації заборонено правилами форуму?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:42

artsofpics
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане?

Много. Больше, чем было.
Replay
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