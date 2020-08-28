Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:32

pesikot написав: andrijk777 написав: Що буде далі?

Ось досить правдива стаття що буде далі:

https://belaruspartisan.by/politic/510562/

і висновок:

– Чем, по вашему мнению, все закончится в Беларуси?



– Кажется, что режим Лукашенко сохранит помощь Москвы. Как это было в случае с Венесуэлой. Арест лидеров оппозиции усмирит ее пыл, а потом на оппозицию свалят всю вину за экономические проблемы. Що буде далі?Ось досить правдива стаття що буде далі:і висновок:

"Но есть один нюанс" (с) анекдот



"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле "Но есть один нюанс" (с) анекдот"Оппозиция" в РБ совершенно не против РФ. В отличии от ситуации в Венесуеле

"Оппозиция" в РБ совершенно не против ничего кроме Лукашенко. Как и не за что-то конкретное (кроме фантастических понятий как свобода, демократия...) Т.е. просто рыла у корыта заменить? Ну за такими требованиями протестующих будет совсем немного.Скорее всего планы есть и они очень конкретные, но вот озвучивать их вслух не комильфо т.к. стоящие в цепях и на площадях с бчб не поймут и разойдутся.Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане? Я думаю этим собравшимся (а заодно лещенкам, наемам, залищук... - список очень длинный) бы и без ментов отбили бы все.Вот так и там - лучше общими требованиями и побольше бессмысленных кричалок (а то еще задумаютсязы: может модератор меня просветит почему удаляется этот пост? оскорблений в нем нет. закон о "оскорблении святых майдановцев" у нас вроде тоже не приняли. или модератор оценивает все по своим убеждениям и революцию-2014 можно только хвалить, а Украину называть только сильной и независимой аграрной сверхдержавой?