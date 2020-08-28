Тоді б в 2019 - Зеленський отримав 10% , а Порошенко - 80%
Правда це при умові , що людям в 2020 була б доступна інформація про історію 2013-2019
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:24
Тоді б в 2019 - Зеленський отримав 10% , а Порошенко - 80%
Правда це при умові , що людям в 2020 була б доступна інформація про історію 2013-2019
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:38
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:39
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:40
А какая информация людям не доступна? Кто и что от нас годами скрывал?
Я за Зе не голосовал, если что
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:40
artsofpics
Потролити вирішив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:55
artsofpics
Обоснуйте!
Ведь, на самом то деле, Майдан - уничтожил в Украине значительную часть Совка, Лохов, вот тех "доверчивых овец"!
Смотрите, сейчас, пьём чай с коллегой и так, ненароком, а "вот кто бы мог заменить Зеленского?" спрашиваю!
И ответ, достойный получаю!
-А зачем менять? У Авакова власти больше, чем Зе, у Ахметова, у Бенефициара.
Сформировалось гражданское общество, когда от смены президента, ничего не изменяется, как и на западе!
И люди, это понимают! Супер!
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