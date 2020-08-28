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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:24

  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020
Тоді б в 2019 - Зеленський отримав 10% , а Порошенко - 80%
Правда це при умові , що людям в 2020 була б доступна інформація про історію 2013-2019
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:38

  Ukrainian написав:
  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане?

Хз яка була б Україна і чи була взагалі якби не зібрались

А почему Украина бы пропала? Она и сейчас, не смотря ни на что, есть.
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:39

  Replay написав:artsofpics
Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020 - много ли людей собралось бы на майдане?

Много. Больше, чем было.

Уверен в обратном.
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:40

  budivelnik написав:
  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020
Тоді б в 2019 - Зеленський отримав 10% , а Порошенко - 80%
Правда це при умові , що людям в 2020 була б доступна інформація про історію 2013-2019

А какая информация людям не доступна? Кто и что от нас годами скрывал?
Я за Зе не голосовал, если что 8)
artsofpics
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:40

artsofpics
Потролити вирішив?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:55

artsofpics
Уверен в обратном.

Обоснуйте!
Ведь, на самом то деле, Майдан - уничтожил в Украине значительную часть Совка, Лохов, вот тех "доверчивых овец"!
Смотрите, сейчас, пьём чай с коллегой и так, ненароком, а "вот кто бы мог заменить Зеленского?" спрашиваю!
И ответ, достойный получаю!
-А зачем менять? У Авакова власти больше, чем Зе, у Ахметова, у Бенефициара, поболе будет.

Сформировалось гражданское общество, когда от смены президента, ничего не изменяется, как и на западе!
И люди, это понимают! Супер!

Послк свержения Лукашенко, власть, плавно перейдёт к Корпорациям и уже будет всё равно, кто там президент, Тихановская или ещё кто!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:17

  artsofpics написав:
  budivelnik написав:
  artsofpics написав:Ну вот опиши людям в Киеве в 2013 Украину 2020
Тоді б в 2019 - Зеленський отримав 10% , а Порошенко - 80%
Правда це при умові , що людям в 2020 була б доступна інформація про історію 2013-2019
А какая информация людям не доступна? Кто и что от нас годами скрывал?
Я за Зе не голосовал, если что 8)
1 В 2013-2014 ті хто сьогодні живуть в ОРДЛО - намотали б кишки на лопати різним там стрелковим-захерченко-моторолла-пушилін , але б недопустили россійського міра
2 Так само , опзежопівці не стали б опезежопівцями ,якби побачили ,що росіяни на гусениці танків намотали їх дітей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:23

budivelnik
:D
Вот я на Вас удивляюсь!
Ещё скажите, шо когда в Беларуси будет гражданская война, хто то пожалеет о светлых временах лукошенка :D
Усьо предначертано. Рубите бабло, пока живы
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:28

  Replay написав:когда в Беларуси будет гражданская война, хто то пожалеет о светлых временах лукошенка
1 Я надіюсь війни не буде
2 Економічна ситуація погіршиться( і не пуйло тут головна причина, Білорусь вже давно живе за рахунок кредитів, по яким платити будуть наступні покоління , бо живе по системі розвалившогося СРСР)
3 Завжди більшість буде страждати(економічно) сильніше ніж меншість ,що дасть можливість популістам різного штибу( в тому числі і тим кого активно підгодує пуйло) розхитувати човен
4 Пуйло буде підгодовувати популістів з Білорусі.по тій простій причині,що легше керувати країною мешканці якої багатші від мешканців сусідніх країн
А в ті країни де мешканці багатші-створити залізний занавєс.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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