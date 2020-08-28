Нет, не смогу соревноваться с Replay. Он тут просто жжет.
А я вполне серьезно во всех постах. Готов спорить с аргументами, не скатываясь к оскорблениям.
|
|
|
Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:22
Додано: Суб 29 сер, 2020 00:21
artsofpics
Такое же говорили про Украину.
Беларусь уже раскололи на "белокрасную" и "пролукашенковскую".
Просто, анализируйте.
1. Благодаря акциям протеста, рейтинг Лукашенко - упал.
Запущена в массы идея "Лукашенко-Тиран", "ОМОН- убийцы детей".
Бомба замедоенного действия.
2. Ухудшение экономики,вызванное удорожанием энергоносителей, новым витком кризиса и пр., вызовет недовольство населения.
Виновным назовут Бацьку.
Протестное движение, будет нарастать.
3. Создан фонд поддержки оппозиции, Меркель озвучивала
У оппозиции появляется бабло на вооружение, диверсии и пр.
4. Для свержения Януковича, понадобилмсь массовые жертвы.
Для свержения Лукашенко, могут применить подобный сценарий.
Просто, надо понимать, что затевалось всё, не просто так.
У оппозиции нет Достойного кандидата, поэтому цели протеста, не смена Луки на Тихановского а ХАОС в странн, вплоть до вооруженных столкновений.
Вопрос врепени, когда полыхнёт...
Зараз переглядають цей форум: artsofpics і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|